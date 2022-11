Migrantes se enferman, pero se niegan a ir a albergues

Aunque las temperaturas en Ciudad Juárez van en descenso, los migrantes que se encuentran reclutados en la orilla del río Bravo, no se van a mover, aunque ya muchos de ellos, presentan síntomas de resfrío y tos.

Hasta el momento son 643 migrantes los que se encuentran viviendo en el bordo fronterizo y aunque, comentan que cada noche sienten más el frío eso no los hará ir a recluirse a un albergue.

“El frío ya se sintió, se han puesto asmáticos los niños, unos traen ya la tos, incluso vienen ya enfermos desde que los retornaron de Estados Unidos, allá nos tienen en una cárcel y no en albergue, así que el frío de aquí es nada”, dijo uno de los venezolanos que se encuentra coordinando el centro de acopio.

Dijo que, por la noche, le tocó recibir una familia que estaban muy enfermos, una mujer venía con fiebre y tuvieron que decirle que se acercará a Coespo, para que la transfirieran al hospital Todos Somos Mexicanos.

“Realmente en Coespo son muy humanitarios, nos prestan la colaboración para que los lleven al hospital y así nos den los medicamentos necesarios, al igual que las personas que están viniendo a traer ropa, ellos ya nos preguntan qué es lo que necesitamos”, comentó el migrantes.

Aclaró, que los que les brindan mayor apoyo con medicamentos, son las personas de esta frontera que les han llevado medicamento para las gripa y tos son juarenses y grupos de diferentes iglesias.

“El venezolano se caracteriza por decir, somos echados pa’lante, no vamos a retroceder, después de todo lo que pasamos no vamos a retroceder, yo no voy a dar para atrás”, refrendó.

Además, comentó que la gente de Juárez les ha hecho la recomendación de estar preparados para la llegada del frío, pues desconocen en su totalidad las heladas de esta frontera.

“Uno tiene su carpa y trata de sobre vivir y aguantar, todavía estamos esperanzados de que nos puedan abrir las puertas en Estados Unidos”, concluyó el venezolano que no se moverá, ni aunque este enfermo por las bajas temperaturas.

Nota publicada en: El Heraldo de Juárez