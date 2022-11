Otorgan hasta 50 empleos diarios a migrantes en Juárez

Hasta 50 empleos diarios han estado ofreciendo a los migrantes venezolanos por parte de diferentes empresas, lo que han visto beneficiados al entrar a la vida productiva en la ciudad y poder evitar que caigan en manos de la delincuencia, indicó el presidente de Canaco, Rogelio Ramos Guevara.

Los migrantes han encontrado trabajo para los que así lo deseen en negocios de supermercados, tiendas de conveniencia y en las compañías de transporte de carga.

“Yo fui el que presentó el punto de acuerdo en la Mesa de Seguridad, ahí estaban todas las autoridades, estaba Oscar Ibáñez, estaba el cónsul y yo le decía; cómo sí los podemos afiliar al SAT para poderlos emplear, porque ahorita los emplean de parqueros o empacadores, pero yo formalmente no los puedo poner de guardias de seguridad, no los puedo poner de mozo, de nada, porque el SAT no les da un papel para yo poder sacar su constancia de situación fiscal”, dijo.

Expuso que en la reunión el titular del Instituto Nacional de Migración, Salvador González se comprometió a expedir un permiso de seis meses con un CURP para que Canaco llevarlos al SAT y les puedan dar a los migrantes su constancia de situación fiscal.

Comentó que ya están canalizando a los migrantes que deseen trabajar a varias empresas como Smart, Del Río y la maquiladora.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Ciudad Juárez, Manuel Sotelo Suárez, comentó que en la empresa que representa, estuvieron entrevistando como a cinco venezolanos para que puedan incorporarse a la vida laboral.

Expuso que están viendo si tienen la documentación en regla para trabajar, esto lo están viendo con Coespo para ver la manera de ayudarlos para ser contratados.

Señaló la importancia de que los migrantes puedan tener un empleo formal en la ciudad y con ello puedan tener los beneficios como trabajador.

