Migrantes siguen siendo engañados con falsas alarmas de recepción en EU

"Mejor de lo que nos tratan no se puede más, sinceramente aquí estamos muy seguros, lo malo es que todos los días comemos atún y pan, pero se compensa con la seguridad", comentó Mayerlin de Venezuela.

Sobre el campamento, la venezolana dijo que están muy bien cuidados, que todo el personal es amable y ya no hay gente que pase a ofenderlos, como cuando estaban en la calle de la alcaldía.

La migrante contó que la gente que se ha ido de ese campamento, es porque siguen saliendo en redes sociales falsas noticias de que autoridades norteamericanas siguen aceptando a familias ahora por el puente.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

"Son falsas alarmas que hacen que la gente se salga y no sabemos qué pasó con esas familias, porque los que se fueron no han regresado, ni contestan el celular, la gente se fue desde la semana pasada y no sabemos de ellos", contó la sudamericana.

La mayoría de los que están en el campamento, ya han decidido hacer su entrada legal y esperar la aplicación de CBP One, la cual sigue siendo muy complicada para dar citas.

En poco más de dos semanas que lleva el campamento, la venezolana informó que no le ha tocado ver o escuchar que le haya salido a alguien su cita a través de la aplicación móvil CBP One.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Mayerlin ya lleva cuatro meses en Ciudad Juárez, además la invitaron a trabajar en el concierto de Tecate Supremo, por 500 pesos el día, serían dos día, sin embargo, tras la cancelación el último día, los contratantes los dejaron en el hipódromo, lugar del espectáculo y ellos tuvieron que gastar 130 pesos para regresar al campamento: "trabajamos de 8:00 de la mañana a las 6:00 horas del día siguiente, fueron dos días de limpieza y por eso ya en esta feria no aceptamos trabajar".

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

"Ya estoy desesperada, soy madre soltera, tengo a mi cargo cinco niños esperando en Venezuela, estoy endeudada, aquí nos estafan mucho, yo lo que quiero es cruzar y trabajar para ayudar a mi familia y no me sale la aplicación para citas", finalizó la venezolana.

Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez