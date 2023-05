”No tengan miedo”: María vence el cáncer en el Centro Regional de Radioterapia en Juárez

María Machado, ha logrado ganarle al cáncer, por lo que ha tocado la campana de la victoria en reconocimiento a su valentía y es uno de los casos de éxito en el Centro Regional de Radioterapia en la Zona Norte (CRRZN), donde se ha 9,664 atenciones contra esta enfermedad.

El centro se encuentra a un lado del Hospital Infantil de Especialidades entre Vicente Guerrero y Arizona, en Ciudad Juárez y con la victoria de María celebra su primer año de atención.

María Machado, una paciente que ha superado la enfermedad, tuvo el honor de "tocar la campana de la victoria”. Como beneficiaria de este centro, María resaltó la importancia de buscar apoyo de inmediato para aquellos que sospechen de alguna afección oncológica, evitando así complicaciones futuras.

"Yo me detecté una bolita en el pecho y no la traté hasta que empezó a crecer, ahí fue cuando me dio miedo” mencionó María. Inicialmente, creyó que era un absceso benigno y no buscó tratamiento hasta que el bulto comenzó a crecer.

A pesar del miedo que experimentó, decidió realizarse estudios médicos, resultando en un diagnóstico de cáncer. Ahora, en proceso de recuperación, María insta a las personas a no temer y aprovechar los servicios que brinda el Centro Regional de Radioterapia.

"No tengan miedo. Con los avances médicos, podrán salir adelante. Sean valientes y, cuando sientan algo extraño, no dejen de visitar a su médico y realizarse los estudios necesarios para obtener un diagnóstico temprano. Así podrán superar la enfermedad más rápidamente"

María Machado también se tomó el tiempo de agradecer al personal de la Secretaría de Salud del Estado por su dedicación en cada etapa de su tratamiento.

María explicó que el desconocimiento y el silencio son factores que fortalecen este tipo de enfermedades, ya que por vergüenza algunas personas evitan someterse a un diagnóstico temprano. Sin embargo, enfatizó que eludir la evaluación profesional y desconocer los resultados no hará que la enfermedad desaparezca.

Por ello, hizo un llamado a la conciencia de todos para que, ante cualquier sospecha, busquen ayuda de inmediato.

“Acudí rápidamente a hacerme los estudios y resultó que era cáncer. Me sometí a la extirpación del seno y recibí terapias. Ahora solo me hago mis estudios para asegurarse de que estoy bien, pero no tengan miedo. ¡Podrán salir adelante!", aseguró María con determinación, mientras resonaba la campana de la victoria.

Por otro lado, el Centro Regional de Radioterapia en la Zona Norte (CRRZN) continuará brindando apoyo y esperanza a los pacientes oncológicos, promoviendo la importancia del diagnóstico temprano y la búsqueda de tratamientos adecuados.

Su primer año de servicio ha sido un hito significativo en la lucha contra el cáncer en la región, y se espera que continúe salvando vidas y ofreciendo un futuro más brillante para aquellos que enfrentan esta enfermedad.