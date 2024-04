Pandilla venezolana "Tren de Aragua", trafica migrantes a Juárez, ¿qué sabemos de ellos?

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, comentó que no se tienen identificado como tal o explícitamente un grupo de migrantes venezolanos dedicados al tráfico de personas, lo que sí tienen conocimiento es de la pandilla internacional denominada Tren de Aragua.

Esta pandilla tiene su origen en la cárcel de Aragua en Venezuela y se ha dedicado a traficar con personas desde Sudamérica hasta esta frontera.

Loya Chávez habló de la pandilla del Tren de Aragua, dijo que tiene presencia en todo Latinoamérica, incluso tienen influencia más alta que la Mara Salvatrucha, que operaba del Darién hacia abajo.

“Aquí en la localidad, nosotros también ya lo comentamos en alguna ocasión, detectamos personas de origen extranjero a bordo de un vehículo el año pasado, relacionado a un homicidio, donde quien había perdido la vida era un traficante de personas; también teníamos conocimiento que eran los que estaban trabajando en términos de tráfico de personas en la parte sur del continente”, resaltó el mando policiaco.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) ya tiene identificados en Ciudad Juárez varios focos rojos donde hay violencia donde se relacionan personas extranjeras o que llegaron en situación de movilidad.

Loya Chávez señaló que en esta frontera se ubican en el sector de Anapra y hacia el lado donde está el puente internacional Santa Teresa.

“También tenemos una complejidad aquí directamente en la zona urbana, en donde está el monumento de la X y en el sector de Zaragoza, la parte del Valle de Juárez”, señaló Loya Chávez.

Igualmente, mencionó que en la región del estado, la problemática con crímenes relacionados con migrantes se da en Ojinaga que han tenido problemas en Coyamel; en el centro y sur, la parte neurálgica en materia de migración que está generando problemas es la parte de Jiménez.

“Con esto no quiero decir que todas las personas migrantes estén dedicándose a crímenes, simplemente es contexto sobre los señalamientos de que estas personas son parte de organizaciones criminales”, señaló el titular de SSPE.

Aseveró que es muy probable que se pueda llegar a vincular a personas de origen sudamericano a las pandillas delincuenciales que están operando aquí, sobre todo porque entienden y conocen la idiosincrasia de las personas que vienen y que pueden estar participando en las extorsiones, secuestros de momento todavía no hay una estructura clara de cómo están operando.

Destacó que ya se contemplan varias acciones para evitar que delincuentes capten a los extranjeros

“Ya hay varias acciones, yo reconozco el trabajo que está haciendo el Instituto Nacional de Migración últimamente, sobre todo en el centro y sur del estado, que es donde nosotros lo habíamos propuesto desde hace tiempo, antes de que los migrantes lleguen a Ciudad Juárez

Insistió en que la política pública en materia de migración debe incluir el tema de la migración segura, eso se logra con una migración controlada e identificada, aclaró que no es tema de criminalizar sino hacer seguro para las personas que no se vinculen con grupos criminales y que no sean víctimas

Además, recordó que cuando lamentablemente se dio el homicidio de un agente de la ministerial, en la zona norponiente, cuando se detuvo al agresor era una persona de origen salvadoreño.