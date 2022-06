Proponen en Juárez cobrar un peso más en recibos de agua para ayudar a la Cruz Roja

La colecta anual de la Cruz Roja no ha logrado recabar los suficientes recursos desde que empezó la campaña, ya que a la fecha se ha recolectado alrededor de 160 mil pesos, cuando la meta es por lo menos de 2 millones de pesos.

El presidente de la Benemérita Institución, Alfredo Attolini, comentó que ante esta situación, se propuso a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), que agregar un peso en el recibo de agua para la Cruz Roja.

Expuso que el tradicional ‘boteo’ que se hacen esta campaña ya resulta muy difícil por diferentes razones; porque todo ha evolucionado, a la gente le da miedo botear porque le vaya a quitar el dinero, el clima no los deja y por otro lado, la gente ya no trae dinero en los bolsillos porque todo es electrónico.

“Necesitamos hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes, por eso estamos tratando de incluir a restauranteros que en su cuenta puedan poner 5 o 10 pesos voluntarios, al igual que en comercios como Hágalo, como los Del Río, como Sounds, todos esos grandes y pequeños negocios que quieran vamos a tener que dar”, subrayó.

El representante de la Cruz Roja de Ciudad Juárez comentó que está viendo un fiscalista para ver de qué manera se puede hacer para recolectar dinero para la Benemérita Institución, a fin de que lo puedan proponer a los negocios y no les cueste y para que en verdad el recurso que llegue no sea un deducible de impuesto para el local, sino que sea un recurso de los comensales o de los clientes para que no haya malentendidos.

Agregó que la respuesta del presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Sergio Nevárez fue positiva; sin embargo, la decisión no depende de la presidencia, por tal motivo, se hizo una carta petición para el Consejo de la dependencia estatal, pero en lo personal del presidente de la JMAS le gustó la idea.

Reiteró que está viendo la mecánica de la captación del recurso a través de la JMAS y que no vean que es un ingreso de la institución, sino que sea una aportación de los usuarios del agua, al igual que los clientes de los negocios que quieran participar en esta propuesta.

“Esto nació de la pobre recaudación que hemos tenido con los boteros y con esa situación, estamos por proponerlo”, puntualizó Antonio Attolini.

