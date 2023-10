Puerto Paloma se ha convertido en una nueva opción para empresas

Puerto Palomas y Ojinaga se está convirtiendo en un opción de las empresas para el cruce de mercancías, ante los excesivos tiempos de espera en los cruces de Zaragoza-Ysleta y en Guadalupe-Tornillo, informó Sergio Colín, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Índex Juárez).

“Es una de las estrategia logísticas que se desarrolló la semana pasada, Índex Juárez se dio a la tarea de revisar con los titulares de Palomas-Columbus y Ojinaga, la capacidad y si era posible que la industria cruzara por allá, porque normalmente ellos atienden a la industria agroalimentaria”, mencionó Colín.

Juárez Reactivarán mañana los cruces de carga por el puente Córdova-Américas

“Ya nos coordinamos, se establecieron horarios, estrategias y la semana pasada ya hubo un piloto de una de las industrias médicas de aquí de la ciudad, el cual fue muy exitoso”, resaltó.

Dio a conocer que dichos cruces van a ser opciones para evitar ir por Nogales o a Nuevo Laredo, hasta donde se hacen más de 12 horas.

“El piloto todavía no me reportó cual es el costo, si es considerable, supongamos un doble o un triple más, por el tiempo de recorrido y todo ello”, mencionó.

Resaltó que fueron aproximadamente cuatro horas y media de origen a destino, el trayecto y en las filas de Jerónimo Santa Teresa duran 12 horas o más.

“Fue uno (el cruce), por todas las cuestiones técnicas, pero estoy seguro que muchas empresas esta semana van a empezar a mover sus cargas por allá”, resaltó.

Mencionó que en esta semana no le han reportado paros técnicos en las empresas; “aunque me avisaron la semana pasada alrededor de cinco industrias, relacionadas con automotriz y con electrónica que podría realizar paros técnicos, supongo que derivado de estas nuevas opciones que tenemos ahorita ya se mitiga poquito ese riesgo”. “Espero no haya, si hay, a lo mejor pudieran ser por otra situación”, indicó.

