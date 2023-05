El Título 42 llega a su fin este 11 de mayo y en su remplazo llegará el Título 8, con el que Estados Unidos busca enfrentar la crisis migrante que se vive desde hace varios meses en la frontera con México.

Sin embargo, este importante cambio ha generado una serie de confusiones, sobre todo en migrantes que llegaron a pensar que tendría una oportunidad de llegar a Estados Unidos, pero la realidad es de que seguirán las deportaciones, aunque el Título 8 tendrá algunas diferencias.

¿Qué es el Título 8 ?

Fue el pasado 1 de mayo, cuando el Gobierno de Estados Unidos, confirmó el fin del Título 42 y con esto, la entrada en vigencia del Título 8 el próximo jueves 11 del mismo mes.

Si bien ahora será el principal medio para tratar a los migrantes en Estados Unidos, la realidad es de que este Título 8 cuenta con varias décadas existiendo, e incluso en los últimos años ha sido usado para deportar a algunos migrantes.

Y es que el fin principal de esta ley migrante, es la deportación de los indocumentados, pero también el poder otorgar el asilo político a las personas que califiquen.

Para poder ser recibidos el asilo, los migrantes tendrán que solicitar una cita en la aplicación CBP ONE y justificar las razones por las que tienen la necesidad de encontrar refugio en Estados Unidos.

El Presidente norteamericano, Joe Biden, aseguró que estará dando oportunidad a los indocumentados, no obstante, quien intente cruzar de manera ilegal al país, las consecuencias serán mucho más distintas con el Título 8 a comparación del Título 42.

Bajo el Título 8, las personas y familias que lleguen sin autorización pueden ser deportadas y los no ciudadanos pueden ser deportados a su país de origen. No ponga su vida en riesgo emprendiendo un viaje tan peligroso solo para ser deportado. https://t.co/1ivTV1mftr pic.twitter.com/P0pBsTzQKe — CBP (@CBP) May 8, 2023

¿Cuáles son las diferencias entre el Título 42 y Título 8?

El Título 42. fue implementado al inicio de la pandemia del Covid-19 por el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la intención de frenar el cruce de migrantes en plena crisis de salud.

Esta ley, da la facultado a las autoridades migratorias, de deportar de manera automática a los indocumentados que crucen de manera ilegal la frontera, lo cual se llevó a cabo con cientos de miles de migrantes. De acuerdo a datos del Customs and Border Protection (CBP), por sus siglas en ingles, más de 2.76 millones de migrantes indocumentados cruzaron la frontera sur durante el año fiscal 2022.

Después de la deportación, el Título 42 no creaba mayores consecuencias para los migrantes, y ahí es donde se encuentran las principales diferencias con el Título 8, pues este trae consigo mayores castigos.

A continuación, las sanciones que los migrantes recibirán en caso de cruzar la frontera de manera ilegal:

Los migrantes que estén de forma irregular en el país pueden ser arrestados y procesados.

La expulsión de indocumentados de los Estados Unidos será de forma inmediata.

de los Estados Unidos será de forma inmediata. Si una persona es detenida, puede ser vetada por cinco años para realizar una solicitud de asilo.

Si un migrante es arrestado cruzando la frontera, dependerá de las autoridades darle la oportunidad de presentar su caso de asilo.

Elementos de migración podrán realizar una entrevista de "miedo creíble", pero, los migrantes deberán hacerlo mientras estén detenidos.

Los EE.UU. continuará haciendo cumplir las leyes migratorias del país. La frontera no está abierta a la inmigración ilegal y las leyes migratorias de los EE.UU. siguen vigentes y se aplican estrictamente, aún con el fin de la orden de salud pública conocida como el Título 42. pic.twitter.com/QpGiLQtmHm — CBP (@CBP) May 10, 2023

