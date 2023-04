Quieren evitar que migrantes tengan el derecho a transitar por la ciudad: Loera a empresarios

Sostiene delegado estatal de programas Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, que se asentaron las condiciones de rechazo y xenofobia por declaraciones del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, además afirmó que Gobierno del Estado no ha cumplido la ley estatal de apoyo a personas migrantes con una calidad humanitaria.

Juan Carlos Loera de la Rosa indicó que el tránsito migrante es un derecho humano y que empresarios y autoridades son quienes están coartando el derecho que estén en esta ciudad.

"Quieren evitar que migrantes tengan el derecho de andar transitando por la ciudad, esto lo he dicho y lo sostengo", declaró Loera de la Rosa.

Dejó en claro que no hay condiciones materiales, ni humanas sociales para estar deteniendo y encerrando migrantes.

Foto: Cortesía | Bienestar

También añadió que el Gobierno del Estado no cumple con la responsabilidad que tiene que según la ley dice que debe tratar este asunto con una calidad humana.

"No lo han hecho y desde hace tiempo y si al Gobierno del Estado me preocupa mucho la cantidad de personas que hay en el Estado por qué no pone un albergue", cuestionó el delegado estatal.

Señaló que gobierno municipal y federal sí tienen un albergue, las organizaciones religiosas también tienen, solo el Estado no lo oferta.

"El sobergue que se abrió del DIF Estatal para niños, niñas es con recurso federal de parte del DIF nacional, no es cierto que apoya el Estado a la población migrante".

Loera de la Rosa, afirmó que el gobierno del Estado está criminalizando y está poniendo condiciones muy peligrosas para su persecución.

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez