Reclaman falta de entrega de credenciales para votar

Villa Ahumada.- Ante la nula entrega de decenas de credenciales de elector por supuestas fallas en la tecnología del INE, ciudadanos, llenos de dudas acuden ante autoridades municipales para preguntar que hacer ante constantes viajes a Ciudad Juárez a recoger su credencial, mismas que no obtienen, esto obligó al gobierno a intervenir ante el INE para evitar los constantes traslados e informaron de dos números telefónicos para que llamen antes de viajar a la frontera.

Quienes no la recibieron el documento antes del 10 de febrero (fecha límite para el trámite de renovación o inscripción por primera vez), según les fue notificado, deben buscar en la frontera donde fue remitida su nuevo documento, pero por desgracia la situación no es la misma que en Ahumada, en Juárez son decenas de lugares donde pudo haber sido radicada la credencial, a diferencia de Ahumada donde solo un módulo funcionó temporalmente, por lo cual mucha gene que ha viajado a Juárez ha regresado igual, sin su documento porque aunque ubican el módulo donde les informaron, la mica aún no está impresa, han expuesto hombres y mujeres.

Ante lo anterior y por intervención de autoridades municipales, quienes estuvieron al frente del módulo en Ahumada, piden a quienes no han recogido, porque no esta lista la nueva credencial, que para evitar estar trasladándose continuamente sin resultados positivos, mejor, primeramente verifiquen vía telefónica si está listo el documento y en que representación del INE se ubica.

Ante la molestia ciudadana, que acude a la presidencia municipal, a solicitar información sobre el paradero de su mica, fue necesario contactarse con el INE de la frontera, donde se informó que para evitar traslados inútiles porque desconocen cuando estarán listas las credenciales, es mejor que primero llamen cualquiera de los siguientes números: 800 4332000 ó 656 5784223 donde les informaran si ya esta listo el documento o bien, acudir directamente al módulo ubicado en boulevard Zaragoza, esquina con calle Vale del cedro , a un costado de la tienda vesticentro, la cual atiende de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes.