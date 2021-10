Recursos de regularización de 'chuecos' será destinado en bacheo y pavimentación

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar vio con mucho agrado el anuncio del presidente de la república de que el recurso recaudado por el programa de regularización de vehículos chuecos sea destinado para pavimentación y bacheo en ciudades fronterizas, entre ellas, Ciudad Juárez.

Expuso que este programa de regularización será bueno en muchos sentidos; “si le llegan recursos a Juárez para bacheo, para pavimentación, ustedes saben la falta que nos hacen esos recursos y en segundo lugar, para la gente que pueda circular con tranquilidad por la ciudad y el tercero y no menos importante, en materia de seguridad porque ya no habrá pretextos para no estar identificado”.

Agregó también que servirá mucho en materia tecnológica para poder, por ejemplo, ahora que quieren hacer una buena inversión el próximo año para tener más cámaras de videovigilancia en la ciudad y tener lectores de placas.

El alcalde Pérez Cuéllar comentó que uno de los obstáculos para poner lectores de placas, es precisamente la falta de placas en vehículos ‘chuecos’, por ello la importancia del programa de regulación de vehículos de procedencia extranjera en la frontera.

“Para Juárez tiene esos tres beneficios, el recurso para el bacheo, para la gente la tranquilidad de poder circular sin el temor de que se le vaya a decomisar su vehículo y para la ciudad que podemos dar más seguridad y usar la tecnología para que no se esté, porque estos autos lamentablemente se usan para la delincuencia, por eso, estoy muy contento con el anuncio del presidente y estamos atentos y pendientes con el documento para leerlo, para estudiarlo y para preparar”, subrayó.

Se estima que en Ciudad Juárez hay más de 50 mil vehículos de procedencia extranjera y que estaría en condiciones de entrar en el programa de regularización de vehículos chuecos en la franja fronteriza.