Reducción de la jornada laboral pondrá en la cuerda floja a las Pymes: Canacintra

De aprobarse la reducción de la jornada laboral de 48 horas a 40 horas semanales, será poner en la cuerda floja y muy delgada a las pequeñas y medianas empresas, que son más de diez mil en esta frontera, informó el vicepresidente Nacional de Maquiladora y Franjas Fronterizas de Canacintra, Jesús Manuel “Thor” Salayandía Lara.

“Juárez carece de gente para poder reducir la jornada laboral, si la semana laboral baja a cuarenta horas, la ciudad necesitaría alrededor de cien mil trabajadores más para lograr su producción actual y solo ahorita hay cuarenta y nueve mil”, mencionó Thor Salayandía.

El vicepresidente Nacional de Maquiladora y Franjas Fronterizas de Canacintra resaltó que hay un “foco rojo” para todas las empresas de México porque ha circulado la noticia que en tres semanas ya podría estar aprobada la reducción de la jornada laboral.

“Las pequeñas y medianas empresas, las pymes, tenemos un rotundo no a la reducción de la jornada laboral, porque no existen las condiciones económicas ni de competitividad, aquí en Juárez las pymes no traen dinero suficiente para reducir la jornada”, indicó.

“Y además aquí en la ciudad no hay gente para cubrir las cien mil vacantes que se van a abrir, esta reforma implica un aumento de veinte por ciento en los costos laborales que no se compensa con nada y que tiene que salir de las utilidades o de los ingresos de las pymes, que ya están muy castigadas”, añadió.

Dijo estar a favor de que se mejoren las condiciones de los trabajadores, pero destacó que toda medida que haga el gobierno, debe basarse en darle competitividad a las pymes, y no en imponer más gastos a decretazos y sin hacer estudios serios.

“Insisto es un rotundo no a esta reforma porque no está bien hecha, los trabajadores sí necesitan mejores condiciones, pero estas deben decretarse sólo después de fortalecer a las empresas”, resaltó.

Mencionó que en los foros del parlamento abierto nunca se tomó en cuenta a las pymes (pequeñas empresas) y nunca evaluaron sitios como Juárez y toda la franja fronteriza norte.

