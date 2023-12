Registra EU más de dos millones de encuentros con migrantes en la frontera con México

El flujo de migrantes sigue siendo alto, sobre todo aquellos que ingresan a Estados Unidos a través de la Border Safety Initiative Marker (Marcador de Iniciativa de Seguridad Fronteriza BSI 36).

A lo largo de toda la frontera sur de Estados Unidos, en el 2023 se han registrado 2 millones 475 mil 669 encuentros de migrantes con las autoridades norteamericanas.

Por tal motivo, el gobierno estadounidense sigue insistiendo a las personas en contexto de movilidad a que utilicen la aplicación de CBP One para agendar una cita en los puertos de entrada de manera legal.

A través de sus páginas oficiales han informado: “No hay ningún cambio en la leyes de inmigración ni en el control de las fronteras de los Estados Unidos.

“No haga caso de las mentiras de los traficantes; CBP One no va a terminar, utilízala para agendar una cita en el puerto de entrada más cercano, no te arriesgues”, recomendó el gobierno de Estados Unidos.

Los que pueden utilizar la aplicación son los no ciudadanos ubicados en el centro o norte de México que deseen viajar a los Estados Unidos pueden usar la aplicación CBP One de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

A través de la aplicación se puede enviar información con anticipación y programar una cita para presentarse en los puertos de entrada terrestres de la frontera suroeste:

Arizona: Nogales; Texas: Brownsville, Eagle Pass, Hidalgo, Laredo y El Paso; California: Calexico y San Ysidro.

