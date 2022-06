Renuncia Cynthia Ceballos, alcaldesa de NCG, al Partido del Trabajo

La presidenta municipal de Nuevo Casas Grandes, Cynthia Marina Ceballos Delgado, anunció su renuncia al Partido del Trabajo, fuerza política en la que inició su dedicación al servicio público, en los valores e ideales inculcados por su padre, Miguel Ángel Escárcega, al denunciar hostigamiento sexual y violencia política por grupos de poder.

Añadió que la ruptura política no mermará los compromisos contraídos con la ciudadanía, en los que priorizará el suministro de energía eléctrica y de servicios de agua potable y drenaje a las zonas más vulnerables del municipio del noroeste del estado de Chihuahua.

“Sigo con mi proyecto, seguiré avanzando firme, por toda la gente que creyó en Cynthia Ceballos. La verdad es que como coalición no funcionamos. Trabajaré para todo Nuevo Casas Grandes, siempre estaré en desacuerdo de trabajar sólo para unos cuantos. No es mi forma de trabajar, mucho menos entraré a las luchas de poder por cuestión de ambición política. Mi visión es seguir dando resultados para con la gente que lo necesita, que es quien votó por mí. Seguiré gobernando para ricos y para pobres, porque nuestras colonias que tenemos gente acomodada carecen de muchas cosas y ponerles la atención debida. Seguiré avanzando con fortaleza, valor, claridad y los pies bien puestos en la tierra”, afirmó la presidenta municipal.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

En ese sentido, agradeció al licenciado Rubén Aguilar por su liderazgo en el estado de Chihuahua, de quien se refirió como su gran motor y el de su padre, por su manera de trabajar, que siempre les proveía de fortaleza y seguridad, a la vez aseguró que por la vía independiente continuará con ese legado.

Cynthia Ceballos inició en la política desde niña, por las vivencias inculcadas por su padre, Miguel Ángel Escárcega Salinas, quien fue líder del Partido del Trabajo y del CDP en Nuevo Casas Grandes, y por quien conoció desde los cuatro años de edad la lucha social, en un agreste terreno, desde un partido pobre, realizando el trabajo más duro, como internarse en la lucha de las colonias populares.

Como resultado de un servicio frente al partido durante 20 años, en el periodo 2010-2013 llegó a una regiduría de Cabildo, donde al ser de una fuerza política de minoría, su labor fue mediar. Luego, en la administración municipal pasada, llegó a ocupar la titularidad de la Sindicatura, representando una alianza entre el PT y el Movimiento de Regeneración Nacional.

Renuncia al PT y vía independiente

La alcaldesa Ceballos Delgado explicó que desde la campaña no hubo punto de acuerdo para representar la alianza PT-Morena en Nuevo Casas Grandes, por las pugnas de poder para controlar la Presidencia Municipal.

“Juan Carlos Loera me decía que estaba ahí por él, por Morena y que yo me debía a él, que tenía que caminar conforme a los estatutos de Morena. Empezamos a tener problemas, fueron varias circunstancias, entre ellas, desde campaña el señor muy galán, en conquista conmigo todo el tiempo, siempre me insinuaba que me podía facilitar el trabajo desde el hecho que accediera a tener una relación con él. Lejos del gusto de ser él hombre y yo mujer, iban otro tipo de intereses, porque se siente el interés del control de quererme manejar por ese lado. Llegó el límite con él e hice una denuncia por violencia política y hostigamiento sexual. Es una denuncia penal, está en la Fiscalía de Nuevo Casas Grandes, con los hechos detallados”, narró la presidenta municipal de NCG.

Acotó que después de la denuncia, no volvió a ser molestada por Loera de la Rosa, sin embargo, a los 15 días, Morena se deslindó de su gobierno municipal, señaló que a causa del grupo de poder en Nuevo Casas Grandes es el que lo controla. Así mismo, las pugnas de control con la familia Escárcega provocaron la decisión de renunciar al partido en el que ha militado toda su vida.

“En el momento que se murió mi papá, se murió el PT, para mí también, porque ya no es absolutamente nada de lo que nosotros trabajamos con tanto empeño, ni la camiseta como la portábamos ni ese cariño ni ese arraigo con la gente. No tengo ninguna postura hacia ningún partido, declararme independiente es para seguir con el proyecto. Mi proyecto se termina el 10 de septiembre de 2024, cuando termina la oportunidad de poder hacer por lo que tanto luchamos durante muchos años. Soy la alcaldía más importante dentro del estado de Chihuahua, que se ha ganado por el PT. No tengo temor, porque mi señor padre me enseñó a no tenerle miedo a absolutamente nada. Eso probablemente me ha causado problemas, por defender mi postura y por no callar mi voz”, aseveró.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Proyectos

Cynthia Ceballos expresó que tiene un compromiso moral adquirido durante más de 30 años en las colonias irregulares con rezago de Nuevo Casas Grandes. “En este año terminamos con casi el 90% de rezago de agua potable y servicio eléctrico y el próximo año empezamos a trabajar con escrituras. Mi prioridad es que esa gente no sufra, y poder atender lo que nunca se atiende, lo que a nadie le interesa”, dijo.

En su plan de trabajo incluye el acceso al agua potable y drenaje, alumbrado y suministro de electricidad y pavimentación. En el eje educativo, está trabajando con las becas escolares para niñas, niños y adolescentes desde primaria, secundaria y preparatoria; aportando recursos para la rehabilitación de escuelas. Así mismo, el municipio de NCG colabora con el Gobierno de México para la regularización de vehículos de procedencia extranjera.

“Traigo unos proyectos muy importantes, como una Ciudad Deportiva, es un proyecto muy ambicioso; traemos otro proyecto de la carretera de tráfico pesado de concreto hidráulico que ya se presentó ante el gobierno del estado, con una salida alternativa para el tráfico pesado. Son cosas ambiciosas, en el sentido de que son altos proyectos monetarios, pero es lo que necesitamos en NCG, y los servicios básicos para la gente más vulnerable”, finalizó.

