Rescatan a hombre que estaba secuestrado en Juárez y arrestan a cuatro

Cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Secretaria de Seguridad Publica Municipal luego de que privaron de la libertad a otra persona.

De acuerdo al reporte emitido por la SSPM los detenidos manifestaron llamarse :Jesús Manuel G. D., Fabian C. R., Daniel Iván L. B. y Rodrigo C. C.

Los 4 ya fueron puestos a disposición de la autoridad competente a efecto de que se deslinden responsabilidades y se defina su situación jurídica.

Los hechos se presentaron en el cruce de las calles Cedros del Acantilado y Montes del Cantal, en la colonia Urbivilla del Cedro, cuando los sujetos fueron interceptados por una mujer, quien denunció que varios sujetos subieron a su amigo en contra de su voluntad a un vehículo de la marca Chevrolet Malibu, color rojo.

FOTO: Cortesía | SSPM

Los elementos recabaron toda la información y procedieron a efectuar un rastreo en la zona donde se cometió el delito a la vez que alertaron a las unidades cercanas para que apoyaran en el operativo.

A los pocos minutos de iniciar la búsqueda se ubico un automóvil que reunía las características proporcionadas..

Dicho vehículo se encontraba al exterior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Montes Apalaches y Montes de Aragón en la misma colonia.

FOTO: Cortesía | SSPM

Al acercarse al sitio los oficiales escucharon gritos que pedían ayuda y que provenían del interior de la vivienda, por lo que ingresaron para apoyar a la persona y al mismo tiempo lograron rescatar a un masculino que se encontraba maniatado..

Posteriormente se procedió a detener a los cuatro sujetos quienes fueron señalados por la víctima como los responsables de haberlo agredido físicamente con un bate de béisbol y palos.

