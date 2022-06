Reúnen en Juárez a diversos políticos en Foro por la Democracia

En un pletórico auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se realizó el Foro por la Democracia. En este evento estuvieron presentes diputados federales, estatales y regidores, dirigentes partidistas asi como invitados.

Los ponentes fueron Adrián Jacquez, magistrado del TEECH, Everardo Rojas, Secretario de Asuntos Legislativos y Juridicos del Congreso del Estado de Chihuahua.

Además de Francisco Ortiz Bello, periodista y Eduardo Borunda, catedrático de la UACH.

Ponente en foro por la democracia / Foto: Manuel Sáenz | El Heraldo de Juárez

El primer ponente fue Adrián Jacquez con el tema las reglas del juego, Reforma Electoral Hacia el 2024.

"Que se estimulen foros donde la ciudadania participe, debe de haber una reforma, no existe la moratoria legislativa, tienen la obligación de canales de dialogo";

"Puntos de la reforna planteada por el presidente cambiarle el nombre al INE, el chiste es como funcione", agregó Adrián Jacquez.

"El problema no es el nombre, es la falta de respeto a las instituciones democraticas", indicó.

Debemos estar preocupados por el funcionamiento de las instituciones, generemos dialogos para mejorar

"No hay partido politico que este excento de recurrir a recursos ilicitos", resaltó.

Entre las coincidencias de la Reforma en la perpectiva del presidente y de partidos politicos se encuentran la reducción de legisladores, impulsar el voto electonico y la reducción del financiamiento, reducción las diputaciones.

"Existen elementos para generar el dialogo, no caer en provocaciones", concluyó.

Segundo ponente Everardo Rojas.

"Si la Reforma Electoral en si o por si misma plantea una serie de reglas en las cuales no va a tener una verdadera representación proporcional, no va haber reglas claras, reglas parejas, me parece que una Reforma va a ser un retroceso a lo que ahora tenemos".

"Ojala los partidos incorporen las mismas reglas para poder impugnar, es importante un sistema nacional de medios de inpugnación", agregó.

"Hay otro asunto, hay decisiones que también afectan el derecho popular, barreras que no sirven, se hace un abuso, reformas más dañinas y hacer de su conocimiento planear reforma se va a modificar y adecuar, darle un orden el proximo 23 en este foro primer foro de parlamento abierto a las 11:30 de la mañana,

La forma de elegir a los regidores es un tema que les ha de interesar en Ciudad Juárez", informó.

Asistentes al Foro por la Democracia celebrado en esta frontera / Foto: Manuel Sáenz | El Heraldo de Juárez

Tercer ponente Francisco Ortiz Bello.

"Ni en mis peores pesadillas me imaginaba ver panistas y priistas juntos y dejen juntos, sino deacuerdo en algunas cosas", expresó.

"Hoy la democracia esta amenazada por un regimen, luego pusieron un video donde resalta el sentido común",

"Hablar democracia criticando o descalificando es como pedir un cafe sin cafeina, es un fraude, democracia es una forma de vida, democracia es convivir pero sobretodo de absoluto respeto más allá si le voy al Ámerica, Chivas o Crua Azul", señaló.

Cuarto ponente Eduardo Borunda, quien aseguró que si existe la democracia.

Elementos minimos de una democracia mencionó "libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de voto, instituciones que garanticen la transmisión del poder por la vìa pacifica".

La prospectiva electoral, es necesaria una reforma electoral y consensuada de la actual legislación en materia electoral, Los tiempos son diferentes, la politica evoluciona, los partidos necesitan oxigenarse y presentarse ante un electorado más informado, más critico, más comunicante.

En sus conclusiones enumeró "es un regreso a un régimen no democratico de hace 45 años; la centralización del poder, si a una reforma electoral consensuada; exigencia de la sana distancia entre el presidente y el partido en el poder; modernizar desde las instituciones los procesos electorales, usando las tecnologías disponibles.

"La lucha por la democracia sigue y no va acabar", concluyó.