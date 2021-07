Rosalinda, intérprete rarámuri que da voz a su comunidad ante la ley

Rosalinda Guadalajara, es una mujer de la etnia rarámuri que durante más de cinco años ha servido a su comunidad en los juzgados como intérprete de la lengua Tarahumara.

Esto es más que nada porque yo veía a las compañeras que a veces batallaban mucho con el español en el tema jurídico en nuestra lengua materna, entonces pues yo tengo que buscarle una palabra para que ellos lo entiendan. Por ejemplo, la palabra ley no viene en nuestro lenguaje y yo tengo que buscar la definición más sencilla Explicó

La mujer de 35 años, platicó que la intención de ayudar a su comunidad de esta forma, surgió cuando vio cómo la gente que había sido detenida no contaba con ningún abogado, esto porque en muchos de los casos, ellos no entendía lo que era un defensor público, así como también, porque los encerraban por delitos que no cometían y los hacían declararse culpables cuando no sabían ni lo que ocurría.

Rosalinda contó que todo lo que sabe lo ha aprendido de forma autodidacta, ya que le interesa el tema, además porque ha tenido la habilidad y las ganas de entender.

“Al principio sí batallé mucho porque no sabía hablar muy bien el español, aprendí viendo e incluso escuchando, ya después me puse a investigar en cuestión de nuestros derechos en los artículos y así fue como fui aprendiendo. Realmente los derechos que tenemos como indígenas muy pocos los conocen”, dijo.

Mencionó que a lo largo de cinco años, se han visto beneficiados alrededor de 500 Tarahumaras, esto debido a que también llegan jornaleros de la sierra buscando su apoyo.

Su intención es especializarse en derecho de comunidades indígenas , aunque en el estado no haya una universidad que cuente con este programa.

Por último, Rosalinda hizo hincapié en que muy poca gente valora el trabajo que hacen los intérpretes, pues actualmente el gobierno no los apoya.

“Mi pregunta es: si detienen a una persona de Estados Unidos, a ellos si les consiguen un intérprete y con paga, pero cuando se trata del mismo perteneciente del Estado me han dicho que haga el trabajo voluntario, porque es mi gente la que está detenida”, expresó.

“Si hemos hecho el trabajo así sin paga, pero yo creo que el Estado sí debería de tener un fondo para los intérpretes, eso es lo que hemos peleado mucho mis compañeros indígenas y yo ya que somos alrededor de 25”, puntualizó.