Se organizan traileros para cruzar a Estados Unidos

Mediante la entrega de números a los operadores de quinta rueda conforme van llegando, realizan de manera más organizada las filas en el puente Jerónimo-Santa Teresa, donde se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) para mantener un control.

“Entiendo que entran y salen (elementos estatales), nosotros finalmente armamos un equipo de gente que está, le llaman boleteros, porque le van dando el boleto al operador que llega y de esa manera al momento de llegar a la aduana vemos si se brinco o no se brinco, si se le saca de la línea”, informó Manuel Sotelo, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga.

“Pero como no tenemos facultades, no somos autoridad, es cuando nos ayuda la policía estatal, a decir tu salte, nosotros no podemos, es gente que le empresas transportistas está poniendo para que hagan esa administración de la línea, bajo el principio que a la hora que llegaste te formas”, agregó.

Dio a conocer que de la empresa que representa pusieron tráilers en la línea a las 10:00 de la mañana, el pasado miércoles y doce horas después se tuvieron que regresar, no alcanzaron a cruzar.

“Ayer (pasado miércoles) estaba más desorganizado que hoy (ayer), se estaban metiendo algunos transportistas, que no saben de respetar”, indicó.

Sotelo resaltó que algunos operadores han tenido que pernoctar en dicha zona y han sufrido afectaciones en sus unidades.

“No están por cuestiones de inseguridad, están por cuestiones de hacer que el operador, que no quiere hacer caso, lo hagan a un lado”, explicó.

“Que sucedió anoche, algunos vehículos de carga que se quedaron ahí a pernoctar les poncharon las llantas, anoche se veía gente pasando por ahí, parece ser que es una ruta de indocumentados, se me hace que les estamos estorbando, pero estaban preocupados los operadores porque dicen que había gente por ahí”, informó.

Mencionó que el pasado viernes a las 8:00 de la noche cerró Jerónimo-Santa Teresa y se quedaron tráilers a pernoctar, para poder cruzar el lunes.

“Desde el domingo en la tarde ya estábamos formados, ya había 2, 3 kilómetros, de ese tamaño es la presión que estamos teniendo por parte de la industria, que lógicamente quiere que sus mercancías crucen”, concluyó.

