¡Se vivió un infierno! Así fue la explosión en 2013 de la maquila Blueberry que dejó ocho muertos

Ciudad Juárez tiene múltiples historias tristes que por más que pasen los años jamás podrán ser olvidadas, como lo es el caso de la explosión ocurrida dentro de la empresa maquiladora Blueberry, que dejó a varios de sus empleados fallecidos.

Lamentablemente, este resultó ser un accidente que perfectamente pudo ser evitado, pues fueron errores humanos los que provocaron aquella terrible explosión hace ya casi nueve años.

¿Cómo ocurrió la explosión en la maquila Blueberry?

La explosión se registró el 25 de octubre del año 2013 / FOTO: Cuartoscuro

Fue la tarde del 25 de octubre del año 2013, cuando los cuerpos de emergencia se movilizaron al norte de la ciudad, ante el reporte de una explosión en la empresa Blueberry.

Todo ocurrió en plena jornada laboral, siendo una caldera donde se preparaban las mezclas de los dulces la que estalló, destruyendo una parte del edificio.

Bomberos, policías y sobre todo ambulancias, fueron destinados a atender el fatal accidente, pues en primera instancia se reportaron decenas de personas heridas bajo los escombros.

Se calculó que a la hora que ocurrió el accidente, había por lo menos 300 personas laborando en la maquila.

¿Cuántas víctimas hubo?

Desafortunadamente, el siniestro resultó ser tan grave como fue descrito en el primer reporte y fueron en total 8 personas las que lamentablemente perdieron la vida.

En el lugar, paramédicos reportaron que 2 de las víctimas fallecieron casi de manera instantánea y otras 6 murieron cuando eran atendidas en diferentes hospitales de la ciudad.

Se informó que estas personas, eran las que se encontraban más cerca de la caldera y fueron cubiertas por el liquido hirviendo con el que fabricaban los dulces.

Doble Vía Algodón, el "oro blanco" que puso a Juárez en lo más alto

A su vez, autoridades de la ciudad y el estado, reportaron un saldo final de 61 personas lesionadas.

Te puede interesar: Así fue la tromba del 2006 en Juárez, uno de los peores desastres en la frontera

¿Quiénes fueron responsables de la explosión?

Por ser uno de los accidentes más graves en la historia de Ciudad Juárez y en general del estado de Chihuahua, el peritaje fue a su vez uno de los más completos jamás realizados y el cual, tardaron cerca de 2 meses en concluir, dio a conocer el Fiscal General de Chihuahua en ese entonces,

Finalmente, se determinó que el estallido de la caldera se debió a una concentración de almidón, por el mal funcionamiento del equipo de extracción.

El peritaje concluyó que la responsabilidad del accidente no fue de tipo penal, sino resultado de un riesgo laboral que no se atendió y no fue responsabilidad de una persona o de la empresa, por lo que la Fiscalía no aplicó sanciones.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Sin embargo, pese a no ser un accidente penal, la empresa fue eximida de ninguna manera de la responsabilidad laboral, administrativa y civil, por lo que las víctimas, así como familiares de los fallecidos, pudieron