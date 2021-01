Juego infantil colocado en la frontera México-Estados Unidos gana premio de arquitectura

Ciudad Juárez, Chihuahua.- El sube y baja, que fue instalado entre México y Estados Unidos, en la frontera dividida por el muro, fue galardonado en la categoría Mejor Diseño de Arquitectura en los premios Beazley, otorgado por el Design Museum de Londres en su edición 2020.

Fue en la página de internet del Museo donde se dieron a conocer a los ganadores de las diversas ramas que maneja este premio reconocido a nivel mundial.

El juego infantil fue diseñado por los arquitectos Ronald Rael y Virginia San Fratello con la finalidad de que los menores de ambos lados de la frontera interactúen entre sí obtuvo el reconocimiento por ser un diseño para romper barreras.

El nombre original de la obra es Teeter-Totter Wall, y para su construcción participó el Colectivo Chopeke, comunidad de arquitectos que busca solventar la falta de viviendas dignas en Latinoamérica.

OTROS PREMIOS

Otro de los reconocimientos que hizo Design Museum, fue nada más y nada menos que el himno feminista ‘Un Violador en tu Camino’, creado como un performance por el Colectivo LASTESIS, ganó el premio a Mejor Diseño Digital.

El performance del colectivo originario de Valparaíso se dio a conocer en el contexto de múltiples manifestaciones feministas que ocurrieron en Chile en 2019.

The #BeazleyDesignsoftheYear winner for Digital has truly captured the attention and imagination of people worldwide. Chant and stamp your feet for @lastesisoficial for their protest performance, A Rapist In Your Way. 👊 > https://t.co/NDPal24WQw@BeazleyGroup pic.twitter.com/B7eFtrf0Sm — Design Museum (@DesignMuseum) January 19, 2021

También fue reconocida la hamburguesa de origen 100 por ciento vegetal de Impossible Foods, que se hizo con el premio al Diseño de Producto.

The Product category for the @DesignMuseum’s #BeazleyDesignsoftheYear continues to redefine the concept of design. | This year's Award goes to @ImpossibleFoods for the innovative #ImpossibleBurger. 🍔 Find out why it won! > https://t.co/ANP1KBajy5@BeazleyGroup pic.twitter.com/5zY00ZGVh6 — Design Museum (@DesignMuseum) January 19, 2021

Por su puesto, el gran protagonista del 2020 no podía quedarse fuera, pues el premio a Mejor Diseño Gráfico fue para la imagen tridimencional de la molécula del virus SARS-CoV-2 vista desde un microscopio, ilustrado por Alissa Eckert y Dan Higgins, médicos estadounidenses que afirmaron que representaron al virus de una forma ‘hermosa pero mortal’.

Welcome back to the @DesignMuseum’s very first virtual awards ceremony! | Please put your hands together for the #BeazleyDesignsoftheYear winner for Architecture, #ModSkool, designed by the #socialdesigncollaborative 👏 > https://t.co/dYpxPqP8BZ@BeazleyGroup pic.twitter.com/xQkltn4js8 — Design Museum (@DesignMuseum) January 19, 2021

“Todos los galardonados de este año contienen poderosos mensajes de cambio y demuestran la capacidad del diseño para explorar nuevas ideas ante los difíciles temas que el mundo enfrenta actualmente”, declaró Tim Marlow, directora del Design Museum de Londres.





