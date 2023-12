Temen empresarios que incremento al salario aumente la informalidad para el 2024

"El año 2024 no pinta nada halagador para las empresas, la jornada laboral de 40 horas y el aguinaldo doble son un verdadero riesgo, lo más seguro es que va a crecer la informalidad", señaló esta mañana Jesús Manuel Salayandía Lara, titular de industria y maquila en la franja norte de Canacintra Nacional.

Salayandía indicó que el bienestar y estabilidad para la planta productiva y trabajadores del país no puede estarse ejecutando a base de "decretazos" y órdenes presidenciales.

"Nuestra economía no se parece en nada a otras economías del mundo que son muy fuertes y están cimentadas en un Producto Interno Bruto que está muy por encima del de nuestro país", indicó el líder gremial.

Apuntó también que lamentablemente el crecimiento de la economía del país y los recursos de las mismas empresas no dan para sostener la carga de una jornada de 40 horas laborales a la semana ni para pagar aguinaldos dobles.

"Me queda claro que ese tipo de medidas son medidas políticas y no económicas, no tienen un sustento real y eso es algo muy peligroso para el empresariado nacional", agregó Salayandía.

Advirtió que este tipo de políticas lo único que pueden generar es informalidad, ya que la carga tributaria se reparte en unos cuantos y el gobierno recauda sin importar las necesidades de las mismas empresas.

"No hay incentivos para las empresas y ellas deben de sostener todo el andamiaje, los aguinaldos dobles y la jornada laboral de 40 horas no es gratis, a final de cuentas el empresariado y los mismos trabajadores tendrán que pagar por ello", indicó Jesús Manuel Salayandía.

"Todo este panorama, lo único que genera es incertidumbre y el nerviosismo por parte de los empresarios ya comienza a sentirse, veremos cómo escala este tema y estaremos señalando todo aquello que consideremos riesgoso en su aplicación, situaciones que a final de cuentas atentan contra las empresas y los mismos trabajadores", finalizó Salayandía Lara.

