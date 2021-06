La familia Téllez continúa solicitando ayuda tras perder su hogar en incendio

La familia Téllez López, cuyo patrimonio ubicado en la colonia Diego Lucero resultó afectado luego de ser consumido por un incendio, continúa requiriendo del apoyo de la ciudadanía en forma de despensa y sacos de cementos, pues aunque el Gobierno Municipal les proporcionó material de construcción, este no es suficiente.

El pasado 9 de junio, el señor Martín Emilio Téllez, su hijo, Martín Efrén López, de 37 años, y sus cuatro nietos menores de edad vieron como parte de su patrimonio fue consumido por las llamas, luego de que se iniciara un incendio en su vivienda, ubicada en la calle Ignacio Rodríguez de la colonia Diego Lucero.

A raíz del siniestro, familiares, vecinos y amigos solicitaron a través de redes sociales el apoyo de la ciudadanía para que la familia pudiera subsistir. Sin embargo, la ayuda que ha sido gratamente recibida comienza a escasear.

La familia dio a conocer que pese a que el Gobierno Municipal les entregó sacos de cemento, varillas, nieve seca y láminas para reconstruir la parte de la casa que resultó afectada por el incendio, temen que no sea suficiente. Por ello, solicitaron a la ciudadanía el apoyo con sacos de cemento.

Asimismo, continúan requiriendo ropa, muebles, zapatos y artículos de primera necesidad, además de artículos no perecederos. La Dirección de Servicios Públicos Municipales acudirá al lugar para limpiar las paredes que no afectaron, derriben las que ya no sirven y recoja todo el escombro y la basura.