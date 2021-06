La lucha es por el bienestar de los chihuahuenses: Maru Campos

La candidata del PAN y PRD por la gubernatura, María Eugenia Campos, celebró su cierre de campaña estatal, en donde emitió el último mensaje proselitista, señaló que su lucha no es contra quienes la han atacado, sino que encabezará una lucha por el bienestar de las familias chihuahuenses.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Campos Galván, agradeció a su familia, compañeros de partido y su equipo de trabajo, quienes en todo momento la impulsaron a consolidar ese gran proyecto que es de Chihuahua para los chihuahuenses.

“Recorrimos Chihuahua de norte a sur, de este a oeste, hasta las comunidades más pequeñas, y fui testigo de la angustia y la zozobra que sufren por la violencia en algunas zonas, así como de la indolencia de los gobiernos; la federación ha restringido y ha negado los derechos básicos y primordiales como la salud”, detalló la panista.

Destacó que Chihuahua necesita un gobierno que verdaderamente atienda las necesidades de la gente, motivo por el cual busca llevar su proyecto a la gubernatura, para poder transformar vidas y demostrar que sí es posible tener un buen gobierno.

Lamentó que ha conocido de cerca el dolor de las mujeres violentadas, el incremento de la delincuencia y la omisión de las autoridades que dirigen gobernantes indolentes.

“Soy una mujer que desde joven he trabajado por un sueño, que es servir a la gente, no he llegado aquí por recomendación ni por un dedazo oficial, estoy aquí porque mucha gente me lo ha pedido, porque los chihuahuenses me han respaldado y me han impulsado, mi lucha no es contra quienes quieren descarrilar este proyecto, mi lucha es por Chihuahua y por todos ustedes”, subrayó la candidata a la gubernatura.

El evento es amenizado por los cantantes Aída Cuevas y Julión Álvarez, quienes pidieron a los chihuahuenses votar por la candidata María Eugenia Campos.