Le decimos no a la traición de Alejandro Díaz: Gerardo Islas

En su visita a Chihuahua, encaró ante militantes la declinación del ex candidato a la gubernatura por Fuerza por México, y anticipó que escuchara a la militancia antes de decidir si habrá sustitución de candidato.

Gerardo Islas Maldonado, presidente del partido Fuerza por México, condenó la declinación del candidato Alejandro Díaz como candidato a la gubernatura, y dijo que fue una “puesta de cine”, en la que ya tenía planeado hacerlo, en la que la adhesión al Partido Acción Nacional, fue una decisión desesperada por la caída en las encuestas.

Así mismo, adelantó que aún no se ha designado un nuevo candidato o candidata a la gubernatura, e informó que al corte de hoy, se encuentra 478 candidatos registrados en las próximas elecciones del 6 de junio, de los cuales, 33% son menores de 30 años; 56% son mujeres, 44% hombres, y aseguró que Fuerza por México tendrá municipios ganadores, en los que estarán dando la pelea acompañando a sus aspirantes.





Gerardo Islas, se dijo muy decepcionado de la declinación del ex candidato Alejandro Díaz, a quien se le había otorgado la confianza y respaldo del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, y también de los candidatos y candidatas.

“Quien traiciona una vez, traiciona dos veces”, les dijo a las personas que pensaban votar por Díaz

“Le decimos no a la traición de Alejandro Díaz. En nuestro partido no hay y no debe haber muestras que pretendan asaltar la casa. Esto no es producto de un debate, no es casualidad, de una invitación que se diera al filo de este intercambio de ideas y de proyectos. Tenemos claridad de que desde el principio, cuando nos tocó las puertas Alejandro Díaz, quien se vende como un buen samaritano, como un hombre que ha cambiado la salud y como el apóstol de la salud, quien puede vencer incluso el covid. Siempre creímos en él y hoy nos damos cuenta que se negoció que siempre buscó en otras fuerzas políticas este espacio, anduvo brincando de lado a lado, es pública esta información y a nosotros no nos dejamos llevar por lo que decían los medios, las columnas y los espacios en redes sociales”, aseveró el líder nacional de Fuerza x México.

En ese sentido, se dirigió a los votantes que pensaban otorgarle su voto a Alejandro Díaz, a quienes advirtió que quien traiciona una vez, traiciona dos veces; y que cuando se pierde la confianza, es difícil recuperarla.

Ante eso, expresó que Fuerza x México no accedió a ninguna de las desesperadas negociaciones que buscaban esto. , y anunció una auditoría de los recursos que entraron a la campaña de Alejandro Díaz, pues dijo que se realizó una campaña de mercadotecnia que se fraguó con “recursos de dudosa procedencia, ilícitos, que estaremos presentando ante la Unidad de Inteligencia Financiera, para que se llegue hasta el final del rastreo de recursos”, dijo.

Adelantó que este sábado 22 de mayo acompañará al presidente del Comité Estatal a un recorrido por distintos distritos y municipios, al tiempo que expresó que aún no ha decidido si se hará la sustitución de la candidatura pues para tomar ese paso, prefiere escuchar a la militancia, a las candidatas y candidatos para tomar la mejor decisión en el estado.

Así mismo resaltó la alta participación de candidatas mujeres y originarios de pueblos indígenas entre los candidatos, quienes dijo son personas que detrás de su aspiración hay experiencia y decisión.

Desde esa perspectiva, expresó que su partido, es la única fuerza política que ha hablado enserio sobre los feminicidios, y propuso la castración para feminicidas y violadores, destacando el dolor que este tipo de delitos ha sembrado en tierras chihuahuenses.

“Que les corten los huevos (sic) a estos maleantes. Ya está bien que sigan siendo víctimas nuestras mujeres y niñas mexicanas; el dolor de muchas madres, que no saben dónde están los cuerpos de sus hijas, que saben quiénes son los delincuentes y ellos andan por la vida”, aseveró.

