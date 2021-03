Llama Arquidiócesis a vivir la Cuaresma con prudencia ante Covid

El sacerdote Gustavo Sánchez Prieto, vocero de la Arquidiócesis de Chihuahua, llamó a incrementar las medidas de prevención de contagio durante la temporada cuaresmal, y no relajar los cuidados ante el Covid, mientras el semáforo epidemiológico permanece en color amarillo.

“No podemos olvidar dos elementos especialmente importantes: El primero es que la pandemia no ha sido vencida, sigue viva. El número de contagios y defunciones no se ha detenido. Con millones de contagios y cientos de miles de defunciones no podemos ser irresponsables. En segundo término, la vacunación camina con lentitud extrema”, dijo.

En el tema de la vacunación, subrayó que a pesar de que se había anunciado la compra de millones de vacunas que no llegan, y las que llegan –dijo-, son mínimas.

“Con justa razón, urgimos al Gobierno las acciones pertinentes para superar esta crisis en lo que toca a México, al tiempo que pedimos a todos, especialmente católicos mexicanos, a seguir cuidándose guardando las normas sanitarias que nos han indicado: cubreboca, gel, sana distancia, etc... tanto en el área de celebración religiosa como en cualquier otro espacio”, exhortó.

Así mismo, retomando las palabras del arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckmann, invitó a vivir la Cuaresma con iniciativas de oración y de caridad, con profunda conversión interior, y dispuestos a la caridad con quienes han sido más golpeados por la pandemia.

