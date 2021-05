Luchará Misterio de Plata por la niñez y la gente de escasos recursos

Luchador de vocación y abogado de profesión, Misterio de Plata está convencido de que el deporte ha sido, es y será siempre la mejor herramienta para sacar adelante a la niñez y juventud.

“Es triste ver cómo muchos de nuestros niños y jóvenes en Chihuahua no tienen ni los espacios ni las oportunidades suficientes para desarrollar su talento, sobre todo en las colonias de la periferia”, expresó de entrada el conocido luchador Misterio de Plata de Chihuahua, durante una entrevista exclusiva, en la que dio a conocer algunas de sus propuestas como candidato a regidor por el Partido Encuentro Solidario (PES).

Ya retirado como luchador, Misterio de Plata ha decidido comenzar otro tipo de luchas: la lucha social, la lucha por los más necesitados, la lucha por que las personas mayores tengan una vida digna, entre otras muchas luchas. “Yo lucharé por la gente que me dé su confianza, no haré nada por mí. Seré el medio para que otros logren y mejoren su calidad de vida”.

En Chihuahua, jamás un luchador había sido propuesto para ocupar un cargo político, lo que hace de este hecho algo inédito e histórico.

“Tengo un gran compromiso con la gente y si salgo adelante, lucharé para servir. Ayudaré a los más necesitados, a los más humildes. No me queda duda de que haciendo equipo con el maestro Luis Medel, quien aspira a la Presidencia Municipal, juntos haremos grandes cosas por Chihuahua”, reiteró.

Aparte de impulsar el deporte en las colonias más alejadas, con instructores preparados, con programas bien diseñados, Misterio de Plata asegura que trabajará para mejorar la seguridad en Chihuahua. “Llevamos la propuesta del `Policía Vecino´, mediante una estrategia que dé respuesta inmediata a las necesidades y a las problemáticas que se presenten y que son originadas por la delincuencia. Necesitamos una verdadera seguridad, pero para ello debemos profesionalizar los cuerpos policiacos y mejorar sus salarios”.

Foto: Efrén Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Para Misterio de Plata, quien además se desempeña como detective privado, existen tres tipos de policías: “El que nace para policía, que ya lo trae en la sangre y se entrega en cuerpo y alma; el que se hace policía a base de capacitación, que se profesionaliza, aunque luego a medio camino se retira; y el policía de paso, aquellos que llegan, aprovechan influencias y rápido se van a otros puestos de mando. Eso ya no debe ser, Chihuahua merece una seguridad sólida, con policías confiables que sean el ejemplo a seguir por su honradez y honestidad, y principalmente por su capacidad de servir”.

Durante la entrevista realizada en un conocido restaurante, no fueron pocos los clientes, familias y sobre todo niños, quienes solicitaron tomarse la foto con el luchador, lo que dice mucho de su carisma y el impacto que genera con su presencia.

“Yo soy un candidato del pueblo, todos me conocen por mi máscara y si en un momento el pueblo me lo pide, yo me la quito. Pero esa es mi identidad que he llevado casi toda mi vida”.

Y como luchador que ha sido desde niño, Misterio de Plata buscará sindicalizar al gremio, “que tengan un seguro de vida y que la lucha vuelva a ser el espectáculo familiar que siempre fue”, finalizó.