Con homenaje a defensores indígenas, cierra campaña Loera en Guadalupe y Calvo

Guadalupe y Calvo, Chih.- El candidato de Morena a la Gubernatura del Estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, cerró campaña en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde hizo un homenaje a los defensores indígenas que han sido asesinados por defender las tierras de los pueblos originarios.

Con una plazuela abarrotada por ciudadanos provenientes de las comunidades de Atascaderos, Turuachi, Mesa de San Rafael, Hierbitas, Catalote, Calabazas, Baborigame, entre otras más, concluyó su campaña el candidato de Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa.

Acompañado de Rosa María Martínez, candidata síndica municipal; Pablo Demetrio Subias Chávez, candidato a la Presidencia Municipal de Guadalupe y Calvo y de Edith Palma, candidata a diputada local distrito 22, hizo ondear las banderas blancas.

En su mensaje prometió erradicar las muertes maternas a raíz de la desnutrición, además de fortalecer el apoyo a los estudiantes y la mejora de caminos entre otras cosas, donde mencionó que esta región ha sido olvidada por los anteriores gobiernos.

"Guadalupe y Calvo es una región tan cercana a mi corazón por que de aquí son mis antepasados, mis bisabuelos son originarios por eso les pido que me consideren uno más de los suyos" mencionó, seguido del apoyo de los simpatizantes.

Dijo que desde hace tiempo, en Guadalupe y Calvo se han reflejado muchas desigualdades, "he estado en todas las comunidades algo de lo que me ha dolido es ver las condiciones de marginación, donde mueren niños por desnutricion; enfermedades y fallecimientos que pueden ser evitadas" sentenció.

Habló sobre los logros que el partido que representa para el sector, como la instalación de la Universidad Benito Juárez, cuya culminación dijo, fue gracias al proyecto que actualmente encabeza buscando la gubernatura del Estado de Chihuahua.

Desde promover el turismo de aventura y de eco aventura hasta ampliar y mejorar la red de caminos para que los servicios de salud y educación puedan ser más ágiles en todo el estado fueron algunas de sus propuestas.

Crearé brigadas de salud para que ningún niño o niña muera a causa de enfermedades que pueden ser evitadas, con un programa para erradicar la desnutrición en Guadalupe y Calvo, así como en toda la Sierra Tarahumara, humildemente yo les digo a nuestros pueblos originarios de Guadalupe y Calvo, nunca vamos a pasar por encima de ellos

expresó.

A mitad de su discurso, hizo un homenaje a los activistas indígenas asesinados como Julián Baldenegro Peña, Juan Molina Gastelón, Lucio Carrillo Torres, Cirilo Portillo Torres, Martín Torres Molina, Isidro Baldenegro, Juan Ontiveros, Víctor Calisto, Valentín Carrillo, entre otros, a quienes reconoció como líderes que murieron a causa de las injusticias hacia con el pueblo tarahumara.

"Se acabaron los despojos de sus territorios, vamos a defender la Sierra Tarahumara desde aquí, pondré todos mis esfuerzos para frenar la tala clandestina no más ataques a quienes defienden nuestras tierras, pero no se confunda, no creo en la paz de las balas. La única paz es la paz del sepulcro, nosotros dispararemos balones, guitarras, pinceles " subrayó.

Continuó hablando sobre el apoyo a los jóvenes y niños que serán becados, de llegar a ser favorecido en las urnas el próximo 6 de junio día de las elecciones.

"Daremos becas a los jóvenes, estableceremos un programa de regularización a los jóvenes que no han podido atender las clases a distancia por la falta de internet, les daremos tablets a los lugares más recónditos y las plazas públicas que tengan internet gratuito, dando también apoyo a los maestros que día con día se han preocupado por la educación acudiendo a dar clases" aseveró.

En cuanto a sus contrincantes, señaló que existe una desesperación que genera que hagan alianzas, "los demás candidatos se están desesperando, se alían por que se sienten derrotadas, la campaña de la candidata del PAN ha sido hueca, con que cara piden el voto si han sido cómplices de las marginaciones sobre todo en esta parte del estado", concluyó.