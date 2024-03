Asegura Mario Vázquez que recuperará los apoyos para el campo que quitaron este sexenio

Durante su visita al municipio de Madera, el candidato al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Mario Vázquez Robles, reiteró su compromiso hacia los campesinos asegurando que recuperará los apoyos que se les han retirado en el actual sexenio.

Orgulloso de sus raíces y consciente de lo que es el trabajo en el campo, el aspirante al Senado consideró como inaceptable el hecho de que el campo chihuahuense se encuentre en total abandono, por lo que refrendó su compromiso de defender a este sector de la sociedad.

“La lucha por los derechos de las personas del campo es uno de los pasajes de mi vida de los que estoy más orgulloso”, aseguró Vázquez durante encuentro con alrededor de 400 habitantes de la localidad antes mencionada en la que consideró como un desprecio a la gente que vive de esas actividades productivas el retiro de apoyos por parte de la Federación.

Foto: Cortesía / Mario Vázquez

Recordó sus tiempos de juventud en el que fungió como dirigente del Frente Democrático Campesino en donde peleó junto a sus compañeros del campo por una gran injusticia que se presentó respecto al precio del frijol logrando un beneficio para los productores.

Empero, señaló que ahora se observa un gran maltrato al sector agropecuario, el cual no se había observado antes, razón por la que se debe luchar con mayor fuerza y determinación para así lograr recuperar las actividades que se realizan en la entidad respecto a este rubro.

“Ahora que veo tal abandono me parece algo inconcebible, porque yo no entiendo el poder si no emana de los ciudadanos y no es para servir a los ciudadanos”, aseguró en su mensaje dirigido a la ciudadanía de Madera durante su reciente visita.

Foto: Cortesía / Mario Vázquez

Señaló contundentemente como “criminal” al gobierno de la República al abandonar el campo y no atender la seguridad ni el sistema de salud en el país, lo cual cada vez es más visible.

Por lo anterior, concluyó su mensaje recalcando que Chihuahua necesita voces que la defiendan de verdad y que se atrevan a exigir justicia para sus agricultores y su gente en general, por lo que aseguró que él será la voz de los chihuahuenses ante el Senado.