Mañana cierra campaña Pedro Beristain con último recorrido

Pedro Beristain, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputado federal termina de recorrer este miércoles las colonias que comprenden el Distrito 08 en la capital de la entidad, en donde explicó sus propuestas a los habitantes de la zona y escuchó las necesidades que buscará solucionar desde el Congreso de la Unión.

“Estamos terminando como iniciamos la campaña: recorriendo las calles. Estamos muy contentos, todo el priismo, no únicamente en la capital sino en todo el estado de Chihuahua estamos de fiesta”, dijo.

Ante la visita del presidente nacional, Alejandro Moreno, indicó que su presencia fortalece a las campañas locales, a las campañas estatales por ser un respaldo para poder cerrar las campañas de la contienda electoral con broce de oro.

Explicó que durante los 59 días de campaña proselitista, recorriendo el 78% del distrito 08 federal, se encontró con carencias, falta de oportunidades, lo que provocó una decepción en la ciudadanía, además de preocupación por la falta de soluciones para las necesidades que han ido en crecimiento durante los últimos años.

“No hay casa donde haya tocado, donde no me haya topado con una madre de familia, con un adulto mayor preocupado por no tener seguro popular, por la falta de estancias infantiles que hoy no les permite salir a trabajar porque no hay quien cuide a sus hijos. Me he topado con carencias de todo tipo, me he topado a ciudadanos preocupados por el futuro de nuestras familias”, dijo.

Indicó que se juega no solo una elección, sino un marcaje en el rumbo del país por el resto de la historia del futuro. Precisó que durante su campaña se ocupó de explicarle sus propuestas a la ciudadanía estand frente a frente, con un dialogo continuo para escuchar sus necesidades.

Beristain agradeció a los ciudadanos que lo recibieron en su hogar durante su visita, así como a quienes lo escucharon en los cruceros del distrito. Asimismo, los invitó a acudir a las urnas el próximo 6 de junio, pues dijo que se juega el futuro del país.