Mantiene familia de Montaño la recepción de apoyos

Permanece Ricardo Montaño en condición delicada e inestable, luego de ser internado en la clínica del Hospital Militar, al resultar positivo a Covid-19, así mismo la familia continúa pidiendo la solidaridad de los ciudadanos para recabar recursos y adquirir otros medicamentos debido a las complicaciones de otras enfermedades que han afectado su recuperación.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Personal militar del 23 batallón de infantería dio a conocer que el fotógrafo Ricardo Montaño mejor conocido en el ambiente de medios de comunicación como “Monty”, permanece en una condición de salud grave e inestable, por lo que la familia mantiene su solicitud de ayuda para la adquisición de varios medicamentos de costo considerable que actualmente la familia no puede costear.

Ricardo Montaño se ha destacado por si incursión en diferentes medios de comunicación de chihuahua capital, su hija Idaly Montaño dio a conocer que hoy por la tarde la salud de su padre fue dada a conocer por una doctora que indico que ya le quitaron un oxígeno, y solo esta con el de mascarilla, la alimentación es la misma ya que está recibiendo puro suero y vitaminas vía intravenosa.

“Mi papa se recuperó un poco pero ahora es esperar pues la mejoría no es mucha y podría volverse a poner mal, los médicos no me han asegurado que se recupere pronto al 100%, pero al menos hoy recibimos buenas noticias”, explico.

Te recomendamos: