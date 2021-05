Maru Campos es tan mitómana como César Duarte: Javier Corral

“Es tan mitómana como César Duarte, es el mismo modus operandi donde es el dinero por encima de todos, con distorsión, compra de medios y estrategias mediáticas. Estamos viviendo el modelo, el maestro está más vivo que nunca”, declaró Javier Corral tras las declaraciones de María Campos sobre la falsedad de los recibos que presuntamente firmó y son parte de las evidencias del caso de nómina secreta.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El mandatario estatal señaló que se han empeñado a combatir la corrupción y no van a permitir que los peritos de la Fiscalía General del Estado sean tachados de falsificadores.

Enfatizó que en su estrategia para enfrentar el show de esta tarde al enfrentarse con los demás candidatos ha desplegado acciones para engañar a la ciudadanía.

“Nunca había visto tanto cinismo y tanta simulación en tantos actores al mismos tiempo, es realmente vergonzoso porque señala lo que puede venir para Chihuahua”, mencionó.

Destacó que algunos empresarios, que hace 5 años, se rasgaban las vestiduras por la corrupción de César Duarte, ahora aplauden.

Lo más vergonzoso fue la presentación del “Maru perito” Sergio García Vidaurí, quien incluso fue despedido de la entonces Procuraduría General del Estado, quien ha sido investigado por alterar documentos y dos veces detenido, “Esa es la fichita que trajeron para desmentir a los peritos de la FGE”.

Javier Corral mencionó que se debe de atajar la estrategia de engañar a la población con algo que no fue sustantivo al acto de vinculación, porque María Campos está vinculada por el testimonio de decenas de personas que afirmaron cuando y cuando firmaron, donde incluso ella correspondía con pays el dinero recibido.

María Eugenia Campos esta vinculada por los documentos bancarios y financieros que se aportaron, por la simulación de contratos a través de su hermano para recibir el dinero, por la remodelación de su casa con cargo al erario y porque incluso le pagaban su tarjeta.

“Ahora todo se justifica porque ahora se vale todo para ganarle a López Obrador”, dijo Corral ante el manejo simulador que se le dio a la rueda de prensa que dieron ciertos actores, entre los cuales estaban empresarios que

Corral Jurado lamentó que se presten al show, “Es un hecho lamentable que muestra que podrido está el ambiente político en el estado”.

Aseguró que el fondo de todo es la impunidad. Recordó que hay silencio a las estrategias que usaron los abogados defensores de María Campos, donde alteraron documentos, falsificaron el contrato con el hermano de Campos Galván, alteraron una entrevista y no se han pronunciado al respecto.

Advirtió que la segunda investigación que sigue la Fiscalía Anticorrupción es más vergonzosa que la nómina secreta, es por cohecho a través de una tarjeta bancaria que le dio una empresa para depositarle su aportación por contratos de obras y prestación de servicios, pero se busca que el caso no se conozca hasta que pasen las elecciones.

“Lo que puedo decir con toda claridad es que no son buenos augurios para nuestro estado, está forma de actuar y esta mentira a sabiendas que mienten, es uno de los peores signos que se pueden presentar en esta contienda. Es muy preocupante”.

Finalmente dijo que pudiera sufrir represalias, pero él saldrá con la conciencia tranquila del Palacio de Gobierno, “a mi en materia de investigaciones me hacen los mandados, me he conducido con honestidad intransitable”.