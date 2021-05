Matan a uno a tiros en la colonia Quinta Real

Un hombre fue privado de la vida a tiros la tarde de este lunes, en el cruce de las calles Paseos del Falabella y Paseos del Pinto, en la colonia Quinta Real, al norte de la ciudad, lo que generó una impresionante movilización policiaca en el lugar.

Según las versiones de los testigos en el lugar, sujetos armados a bordo de una motocicleta interceptaron al ahora occiso en el cruce antes mencionado, disparando en cuatro ocasiones, para darse a la fuga con rumbo desconocido, instantes después.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

El joven de no más de 30 años de edad quedó tendido sobre la cinta asfáltica, por lo que vecinos y testigos del hecho dieron aviso a las autoridades, no obstante, cuando acudió el personal de primeros auxilios ya no contaba con signos vitales.

Como primeros respondientes acudieron elementos de seguridad pública municipal, quienes acordonaron la zona y deslindaron las responsabilidades al ministerio público del estado, para iniciaron con las indagatorias correspondientes; aún se desconoce la identidad de la víctima de este fatal hecho.