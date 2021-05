Mi campaña no es de promesas sino de resultados: Maru Campos

La candidata del PAN y PRD por la gubernatura, María Eugenia Campos, visitó a colonos de Valle del Sol y sus alrededores en Ciudad Juárez, a quienes les aseguró que su campaña no es de promesas sino de resultados, los cuales ya ha demostrado en su gestión como alcaldesa capitalina.

Asimismo mencionó que es importante trabajar en conjunto gobierno, sociedad y sector privado, para poder obtener los mejores resultados tangibles en beneficio de las familias chihuahuenses, en este caso de Ciudad Juárez, en donde existen necesidades básicas como pavimentación, alumbrado, urbanización entre otras.

La panista fue recibida por el candidato de la alianza PAN y PRD a la alcaldía de Ciudad Juárez, Javier González Mocken y el candidato a la sindicatura, Abelardo Valenzuela, así como por las candidatas a diputadas, Daniela Álvarez y Marisela Terrazas.

“Aquí estaremos cumpliéndole a Juárez y a Valle del Sol, no son dichos, no son promesas, esta campaña no se trata de quien promete más, se trata de fijarnos en quien ya dio resultados y se trata de ver quien puede cumplir lo que está prometiendo”, puntualizó María Eugenia Campos.

Finalmente, la panista convocó a los juarenses a no perder la esperanza, a enaltecer el espíritu de fortaleza de los vencedores del desierto y a caminar juntos hacia las próximas elecciones del 6 de junio, las cuales dijo, serán determinantes para el futuro del estado.