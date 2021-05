Molestia entre adultos mayores en la UVM; exigen primera dosis

La jornada de vacunación para la segunda dosis de Sinovac en la Universidad del Valle de México, ha causado descontento entre varias de las personas que se encuentran esta mañana en el lugar.

Algunas personas acudieron buscando ser inmunizados en una primera dosis, sin embargo, para este día sólo se tiene contemplado la segunda aplicación, con la finalidad de llevar un orden, explicó personal de la Brigada Correcaminos.

Se expuso que debido a que las vacunas están contadas para las personas que ya recibieron la primera aplicación, tienen que dar prioridad a éstas.

Señalaron que no se les está negando la vacunación, sin embargo no es posible llevarla a cabo de manera desordenada, además de que se estará programando otra jornada para todas aquellas personas que por alguna razón no acudieron a la primera aplicación, conforme a su grupo de edad.