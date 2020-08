Mujer enfrenta a productores por manifestación

"Hay gente que no entiende la lucha", externaron algunos de los manifestantes luego de que mientras descanzaban en una sombra de las calles de la calle Aldama y avenida Venustiano Carranza, llegó una mujer molesta por qué las dependencias de alrededor de palacio no estaban abiertas y ella no pudo hacer un trámite.

Foto: Gerardo Aguirre I El Heraldo de Chihuahua

Los hombres con calma le explicaron las razones de el por qué su presencia en la plaza.

Foto: Gerardo Aguirre I El Heraldo de Chihuahua

Esto llevo a la dama a retirarse insistiendo en que perjudicaban a la ciudadania, para luego retirarse.

Los hombres respetuosos sólo dejaron que se fuera y mantuvieron sus puestos de guardia.





