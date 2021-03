Niega IEE registro a García Chávez como candidato independiente

El activista Jaime García Chávez, no logró completar el número de firmas de apoyo solicitado por el Instituto Estatal Electoral, para poder registrarse como candidato independiente por la gubernatura de Chihuahua; asimismo no fueron procedentes otros tres registros de candidaturas independientes, mientras que seis más se encuentran en estado previo a la candidatura independiente.

El órgano electoral determinó no aprobar la solicitud de Jaime García Chávez, debido a que de las 84 mil firmas de apoyo requeridas, sólo presentó 1,132 registros válidos, no cumpliendo con el 3 por ciento de apoyo del padrón electoral en el estado de Chihuahua, que solicita la propia ley.

Con base en los resolutivos de la 11 sesión extraordinaria del Consejo Estatal del IEE, el estatus de aspirantes independientes quedó en el siguiente sentido:

Jaime García Chávez, quien aspiraba a la gubernatura, no cumplió con el porcentaje de apoyo ciudadano requerido, por lo tanto, es improcedente la solicitud; asimismo se detalló que el aspirante al Distrito 17, Josué Díaz Castañón, renunció al procedimiento, mientras que Kevin Humberto Delgado Pérez, quien aspiraba al Distrito 12, no presentó solicitud de revisión de requisitos, tampoco procedió el registro de Juan Durán Delgado, quien buscaba la alcaldía de Cuauhtémoc y que no cumplió con el porcentaje de firmas requerido.

Por su parte el IEE informó también que los aspirantes a algunas presidencias municipales que lograron el estatus de “estado previo a la candidatura independiente”, son:

Concepción Trejo Cardoza, quien va por Jiménez; Delia Leonarda Preciado Núñez, quien buscará la alcaldía de Nuevo Casas Grandes; Olga Margarita Montoya Beltrán, también por Jiménez; Rafael Ángel García Cano, por Namiquipa; Reynaldo Luján Álvarez, por el municipio de Meoqui, así como Uriel Duarte Ortiz, quien buscará la sindicatura de Namiquipa.