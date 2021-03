No pedirán vacuna contra Covid-19 a turistas en Semana Santa

El subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado, Gumaro Barrios Gallegos, descartó que tal como se anunció en el estado de Sonora, en Chihuahua se vaya a exigir la prueba anti Covid-19 a turistas, que viajen en Semana Santa, pues señaló, sólo implementará el decálogo de la Secretaría de Salud federal, para evitar contagios por SARS-CoV2.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Entre las medidas que se tomarán en el estado, y se estarán supervisando por las Células Covid-19, se encuentra no asistir a lugares aglomerados, no salir de viaje si no se trata de un asunto impostergable, y no reunirse con más de cinco personas, principalmente en espacios cerrados.

El epidemiólogo señaló que cada ciudadano debe asumir su responsabilidad a un año de la pandemia en la que se han perdido vidas y muchas personas se han contagiado.

Indicó que en Chihuahua se apegarán a lo señalado por la federación, quien dio a conocer el decálogo para evitar contagios esta Semana Santa.

De acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, las recomendaciones para unas vacaciones seguras durante la Semana Santa, van desde la sana distancia, asistir a lugares con poca gente, en horarios menos concurridos y regresar a dormir en casa para evitar contagios de Covid-19.

Textualmente, las recomendaciones son disfrutar en un sitio cercano al domicilio, “que esto no sea una celebración”.

Aprovechar para pasar el tiempo con la familia cercana, para que haya menos intercambio entre distintas familias.

Asistir a lugares con poca gente. Si se sale es grupo que sea máximos de 5 personas en lugares al aire libre, pues es menor la probabilidad de contagio.

Procurar salir en horarios donde hay menos gente, buscar donde haya menos personas y regresar a dormir a casa. Con familiares o amistades tener encuentros seguros, limitar el número de personas y con sana distancia

Si se participa en los eventos religiosos hacerlos desde casa.

Protegerse del calor, usar ropa ligera, lentes, e hidratarse.

Mantener medidas básicas de sana distancia, el uso de cubre bocas, lavarse las manos con agua y jabón y de preferencia, la medida es quedarse en casa para evitar los contagios.

Te puede interesar: