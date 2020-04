No tiene internet 55% de pueblos serranos

Aunque en la actualidad el servicio de internet llega a los 67 municipios del estado, en el 60% de éstos sólo la cabecera municipal cuenta con dicha conexión, por lo que 6 mil 800 localidades enclavadas en la zona serrana no alcanzan conectividad.

De acuerdo con el reporte Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, hecho por el Inegi, en Chihuahua existen 12 mil 257 localidades, y de éstas más de la mitad no pueden acceder al servicio de internet, todas éstas situadas en la zona serrana.

Además, las velocidades del servicio de internet varían por tipo, algunos tienen conexión a fibra, otros en cobre o bien, conexión por satélite.

La fibra óptica es un tipo de conexión de banda ancha de alta velocidad; la conexión en cobre se refiere a la transmisión de datos digitales, apoyada en el cable de pares simétricos de cobre que lleva la línea telefónica convencional, y la conexión por satélite es un sistema de acceso en lugares donde no llega el cable o la telefonía, como zonas rurales o alejadas.

En la zona serrana del estado, el acceso a internet se lleva mediante la venta de servicios por tiempo limitado de pequeños operadores, y este sistema funciona a través de fichas de prepago que revenden comercios locales, los cuales obtienen la señal a través de enlaces punto a punto, o satelitales que proveen empresas que operan en la región.

Cabe hacer mención que Chihuahua se encuentra entre las primeras diez entidades con acceso a internet, al registrar más de 1 millón 500 mil habitantes que lo utilizan.

Cabe señalar que en la actualidad más de 1 millón 700 mil habitantes en el estado cuentan con un teléfono celular, aunque no por ello significa que tienen acceso a internet; de dicho porcentaje, la mayor parte (un 60%) son mujeres.

En este sentido, la cifra de usuarios de computadoras disminuyó en un 4.3% en los últimos cuatro años, debido a que las personas utilizan más los teléfonos celulares.

Lo anterior, se entiende principalmente por el efecto de sustitución tecnológica, que implica que la población prefiere realizar actividades en internet a través de un teléfono inteligente en lugar de hacerlo en una computadora.

Sin embargo en la entidad hay un registro de 1.7 millones de ciudadanos con computadora, situando a Chihuahua en el 9º sitio nacional.

En cuanto al equipamiento de tecnologías en general, el Inegi mostró que más del 47% de la población tiene acceso a uno de estos.

PROGRAMA REDvolución, EN 22 MUNICIPIOS

A la fecha, son 205 puntos distribuidos en 22 municipios del estado, los que ofrecen internet gratis a la población, gracias al programa estatal REDvolución, informó Gustavo Ríos, coordinador de Política Digital, responsable del programa.

REDvolución, fue pensado para llevar internet gratis a puntos de mayor afluencia, como hospitales, museos, plazas públicas, recaudaciones de rentas, centros comunitarios y estaciones de transporte público, para garantizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación de la población en general en igualdad de condiciones

En una primera etapa, 182 espacios públicos con acceso gratuito a internet; posteriormente, se instalaron 23 puntos más.

Algunos de los municipios con presencia de la red, son: Juárez, Delicias, Hidalgo del Parral, Saucillo, Cuauhtémoc, Aldama, Jiménez, Camargo, Ojinaga, Casas Grandes, Coyame, Aquiles Serdán, Nuevo Casas Grandes, Valle de Zaragoza, Guachochi, Guerrero y Chihuahua.

Cabe señalar que al inicio de la actual administración estatal, en 2016, había oficinas de Gobierno del Estado que estaban conectadas a la red estatal con enlaces de cobre de apenas a 64 Kbps, y de esta realidad se partió para contemplar y aplicar el programa.

La apuesta del Gobierno del Estado para abatir esta brecha de desigualdad es colocar su infraestructura tecnológica como un bien público al servicio de los ciudadanos, por lo que además de este programa, a través del Plan Hiperconvergente de Conectividad contemplado en el Plan de Inversión 2019- 2021 se busca optimizar y modernizar la red estatal, así como configurar bajo un modelo de gobernanza una red abierta, libre y neutral.

ESPACIOS CON INTERNET GRATIS, POR MUNICIPIO

Aldama 7

Aquiles Serdán 2

Camargo 4

Carichí 2

Casas Grandes 6

Chihuahua 76

Coyame 2

Cuauhtémoc 4

Delicias 9

Guachochi 8

Guerrero 4

Jiménez 3

Juárez 53

Madera 2

Morelos 2

NCG 3

Ojinaga 2

Parral 6

Santa Bárbara 2

Saucillo 2

Villa Ahumada 4

Valle de Zaragoza 2

PLAN HIPERCONVERGENTE DE CONECTIVIDAD

Con la finalidad de abatir la brecha de desigualdad y colocar infraestructura tecnológica como un bien público al servicio de los ciudadanos, es que se lleva a cabo el Plan Hiperconvergente de Conectividad contemplado en el Plan de

Inversión 2019-2021, a través de la coordinación de Política Digital de Gobierno del Estado.

Con dicho plan se busca optimizar y modernizar la red estatal, así como configurar una red abierta, libre y neutral.

El Plan Hiperconvergente de Conectividad no es una mera solución técnica, ya que también se soporta de un análisis de las necesidades sociales, esto gracias a la colaboración de Redes por la Diversidad, lo que posibilita identificar cuántas tecnologías de última milla pueden ser viables.

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Coordinación de Política Digital, ha informado que además de ampliar y modernizar la red estatal de telecomunicaciones, este plan permite revisar las áreas de oportunidad y ubicar las sinergias clave para impulsarlo y robustecerlo.

Y es que acuerdo con especialistas en la materia, no se puede entender una red de última milla, si no se garantiza antes una red de transporte, por lo que la apuesta de Gobierno del Estado de conformar esta carretera de la información abre la posibilidad de acercar estos servicios a localidades en donde los operadores comerciales no llegan, debido a que no pueden generar mercados.

