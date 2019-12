Pagará ciudadanía aumento al IEPS

La presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas Baca, aseguró que la ciudadanía se verá afectada con el incremento/actualización del IEPS a productos y servicios, como la gasolina, diésel, refrescos y cigarros, “lo que tanto prometieron (Morena de no subir impuestos), y criticaron nos va hacer llegar a donde mismo”.

Además sentenció que “le puedes poner aumento o actualización (al IEPS) como sea, todo lo que consumas que lleve IEPS en este momento en este país te costará más, dicho en otras palabras, se afectará a la economía de la ciudadanía”.

Terrazas Baca aseguró que al incrementar el IEPS a los productos como la gasolina, diésel, refrescos, cigarros o papitas aumentará el precio final que es el que termina pagando el ciudadano común, “vamos contra la economía de los que menos tienen, no de los grandes empresarios, a ellos no les pegas absolutamente en nada, seguirán vendiendo lo mismo”.

La diputada federal del PAN lamentó que la actualización al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios vaya a lacerar la economía de las familias, pues recordó que desgraciadamente en las comunidades más pobres del país “las familias consumen refrescos, y van a dejar de comprar leche, por ejemplo, para comprar el refresco”.

El IPES se actualizará/ajustará según informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la siguiente manera: Refrescos de 1.19 pesos a 1.26 pesos por litro; cigarros 0.35 a 0.49 pesos por unidad; gasolina: Magna de 4.57 pesos a 4.95 pesos por litro y Premium de 4.06 pesos a 4.18 pesos por litro; en tanto el diésel de 4.64 pesos a 5.44 pesos por litro.

“Lo que yo les he dicho en Comisión de Hacienda y Crédito Público es que ustedes (Morena) no entienden, no parecen entender los temas hacendarios y tributarios, ellos (Morena) dicen que van contra los ricos, este impuesto lo pagará quien lo consumó al final del día… el refresco lo consumen las personas que menos tienen, y le estás pegando a la economía de esa familia, van a dejar de comprar lo que sea, por comprar refresco, papitas, que también llevan actualización”, explicó la congresista.

Finalmente recordó que será aproximadamente el 20 de enero cuando se informe del total del subejercicio por parte del Gobierno de México en cuanto al ejercicio fiscal 2019, que rondará según comentó por encima de los 260 mil millones de pesos, “no tuvieron la capacidad de ejercer presupuesto de manera efectiva este año, se hicieron bola por todos lados, licitaciones desiertas y la gente sin medicamentos en los hospitales”.