A un paso del sueño americano; llega el migrante 'Tommy' al estado de California

"Tommy", uno de los mil 500 migrantes que pasó por Jiménez y quien contó el secuestro por más de cinco días, en exclusiva a El Sol de Parral, ya se encuentra en tierras estadounidenses para cumplir el sueño americano, tras entregarse a la patrulla fronteriza en Ciudad Juárez; en suelo del estado de California, ahora se encuentra en trámites migratorios para finalmente, culminar la travesía que comenzó en Nicaragua, su país de origen.

Recibe las noticias más importantes directo a tu WhatsApp

Siendo uno de los miles de migrantes que tuvieron su instancia en Jiménez, "Tommy", quien pidió llamarse así por cuestiones de seguridad, narró cómo durante cinco días los mantuvieron secuestrados en Durango, tras emprender su camino desde Nicaragua y su destino era Ciudad Juárez.

Foto: Cortesía | Tommy L.

A una semana de haber contado su travesía en Jiménez, desde que partió de Nicaragua, su país de origen, el joven centroamericano comunicó que finalmente, y luego de una serie de agradecimientos a Dios, ya se encontraba en tierras americanas, en un punto del estado de California, aunque omitía la ciudad por tema de su integridad.

Indicó que tras haberlos trasladado hasta Ciudad Juárez, desde Jiménez, donde permanecieron cerca de tres días, se entregó a la patrulla fronteriza por el río Bravo, luego de hacer fila, siendo éste un proceso cercano a un día.

Te puede interesar: Nos vendieron a unos en Gómez Palacio: Migrante narra secuestro en Durango

Después, tras una serie de diligencias, logró permanecer en suelo americano, aunque decidió no dar más detalles del tema, únicamente se limitó a decir que se encuentra en el estado de California, donde ya comenzó con sus trámites y posteriormente comenzar a trabajar y con ello, mejorar su calidad de vida.

“Para poder entrar fueron 24 horas, probablemente un día de proceso y entregarte a migración, ahora no puedo brindar información de donde estoy, porque como ya estoy acá, ya no puedo decir de manera directa donde me encuentro”, señaló "Tommy", quien hasta hace una semana, se encontraba en Jiménez.

En todo momento, "Tommy" agradeció a Dios por permitirle estar a punto de cumplir el sueño americano, por el cual salió de su natal Nicaragua y que en México, vivió momentos de angustia, sobre todo en una ciudad de Durango, donde fue secuestrado junto a sus connacionales por más de cinco días.

Chihuahua Cansancio, hambre, miedo y angustia; el calvario del migrante en su travesía hacia EU

El pasado 9 de diciembre, "Tommy" narró al exterior del gimnasio Manuel Gómez Morín, lugar habilitado como albergue en Jiménez, que ingresaron al país el 26 de noviembre del 2022 por la frontera sur de Chiapas, “Ahí solicitamos un permiso para cruzar el país, dándonos 30 días para llegar a Ciudad Juárez y solicitar asilo en Estados Unidos”.

“Venimos pagando pollero, para asegurar nuestro tránsito y un guía a la frontera”, señaló "Tommy", y aclaró en su momento que; “Todos los que cruzamos por México, sabemos que tenemos que pagarle a uno de estos personajes, coyotes o polleros, para arribar a la frontera de manera más segura.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Recordó que el viernes 02 de diciembre, un grupo de personas vestidas como policías y con armamento, nos indicaron a pie de carretera que bajáramos y abordáramos unas combis, y luego, nos introdujeron en unas casas, donde nos exigieron cinco mil pesos por persona, para poder seguir nuestro camino. Fueron cinco días muy difíciles para todos, nos daban una sola comida y poca agua por día, no había sanitarios y teníamos que hacer de nuestras necesidades en un espacio, fueron muy malos con nosotros”.

Ahora, después de trece días de ser “raptado”, "Tommy" ha cumplido su sueño de pisar tierra americana, en busca de asilo político, trámite que ya se encuentra en proceso y de ser concedido, en breve iniciará a trabajar con el fin de mejorar la calidad de su vida y de sus seres queridos.