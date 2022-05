Acusan de negligencia al Hospital de Ginecobstetricia en Parral

Acusan de negligencia a Hospital de Ginecobstetricia, debido a la falta de asistencia médica oportuna que provocó la muerte de dos nonatos, un caso se suscitó la semana pasada y el más reciente el día miércoles, en los cuales la madre presentaba los dolores de parto; sin embargo, el personal de enfermería argumentó que aún no era el tiempo para dar a luz, por lo que al regresar, el feto se encontraba muerto.

Lo anterior fue dado a conocer por familiares de una de las afectadas a través de una denuncia ante este medio, quien fue entrevistada con la intención de conocer los hechos que se presentaron en el referido hospital. La implicada pidió a este medio omitir su nombre y apellido, con la intención de evitar alguna represalia por parte del hospital.

Al abordarla para conocer sobre los hechos presentados, manifestó que todo parecía ir bien durante el embarazo, ya que la madre del bebé asistía al hospital de manera periódica, para que el personal médico realizará el chequeo correspondiente.

“Le decían que su bebé venía muy bien, sin complicaciones, pero el martes 17 de mayo, como a las 11:00 de la mañana le empezaron a dar dolores, la trajimos y la regresaron que porque no tenía la dilatación, de nueva cuenta a las 22:00 horas le volvió a doler, la llevamos al hospital y no, la regresaron otra vez, pero ella ya no podía ni caminar, ni nada”, manifestó la quejosa.

Asimismo, indica que de nueva cuenta, a las 3:00 de la mañana del día 18 de mayo, el dolor que presentaba era constante, por lo que decidieron volverla a llevar; sin embargo, el personal de enfermería trató de devolverla, pero la madre ya no pudo caminar.

“Yo todo ese tiempo anduve con ella, le tocaba su panza, pero no sentía que se moviera su bebé, ya como a las 6:00 de la mañana la atendieron pero su hijo estaba muerto, ya al último los doctores nos dijeron que estaba muerto, ella ya tenía los nueve meses pero se le pasó el parto, vamos a buscar la manera de hacer algo porque no es la primera vez que nos sucede esto, ya nos ha pasado en dos ocasiones que se nos mueren los bebés porque no nos atienden”.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que se presenta la muerte de nonatos a causa de la falta de atención médica, ya que un caso similar se suscitó la semana pasada, en donde la madre acudió al hospital para recibir una mejor atención médica; sin embargo, la llegada tarde de un médico, que según la guardia asignada debía encontrarse en el nosocomio, derivó en el lamentable deceso.