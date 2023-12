Alcalde de Parral exige pruebas de supuesto adeudo con JMAS

Ante los diferentes posicionamientos que se han vertido acerca del adeudo que tiene el Gobierno de Parral en el servicio del agua, el presidente Municipal exhortó al director Ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, así como de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, a que presenten pruebas que sustenten este adeudo, además, indicó que semanalmente el organismo otorgaba 10 vales a la administración para distribuir agua en escuelas, y en otros espacios donde falta el agua, apoyo que fue retirado hace un mes, por lo que invitó a ambos funcionarios a trabajar en equipo por el bien de los parralenses.

Luego de que ayer el director Ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), diera a conocer que el Gobierno de Parral mantiene un adeudo por más de tres millones de pesos ante la dependencia, esto, después de los comentarios vertidos por parte de diversos regidores y funcionarios sobre el organismo regulador del agua.

Lee también: Presidencia de Parral adeuda más de 3 millones de pesos a la JMAS

Ante ello, el alcalde César Peña Valles dijo: “yo quiero primero, con todo respeto, dirigirme a ambos titulares, primero para que nos comprueben si la Presidencia Municipal debe una sola gota de aire, porque no es agua, es aire lo que cobran aquí en Parral, lamentablemente esto le pasa al Gobierno Municipal y por ende, le pasa a la ciudadanía parralense, nosotros no debemos ni una sola gota de agua, no nos lo permitirían, ni tampoco lo perdonarían”.

Manifestó que las declaraciones de los titulares son simplemente hacer política sin fundamento, por lo que invitó y retó a ambos funcionarios a presentar un recibo o un documento que compruebe sus declaraciones.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“El departamento de Tesorería tiene los documentos donde nosotros hacemos el pago del servicio, de todos los espacios municipales nosotros pagamos el agua y ahí están los comprobantes, por eso estoy seguro de lo que digo, yo les cambió la situación, yo quiero ver el tema del estadio Parral donde lamentablemente nunca se pagó el servicio de agua, el Estado tiene una deuda de cerca de 7 millones de pesos, ahí es un ejemplo claro donde a nosotros como municipio se nos exige y del Estado no se dice nada”, refirió.

Parral Es falso que tengamos alguna deuda con la JMAS: Alcalde de Parral

Argumentó que se tenían acuerdos verbales, como el hecho de que Gobierno Municipal construiría tanques elevados y el organismo suministrará agua en las colonias donde hace falta “nosotros cumplimos, ahí están los tanques elevados”.

“Vamos a seguir exigiendo una mejor distribución de agua y si hay algo que hacer yo estoy en la mejor disposición de escuchar, pero nada más que eviten calumniar, a mí me extraña que un titular de la JCAS venga a difamar lo que en verdad está pasando en Parral y lo que está pasando es que se está cobrando aire, pongo un ejemplo bien claro, la JMAS otorgaba a Presidencia Municipal 10 vales a la semana con el fin de qué se distribuyera agua, nosotros ayudamos con una pipa en escuelas, colonias incluso en varias ocasiones al Cereso y en algunos espacios donde no había agua, hace un mes nos lo quitaron, yo espero que en esos espacios donde se necesita el agua la JMAS esté distribuyendo el líquido”, finalizó.

Reiteró que espera que la inversión que se anunció en materia hidráulica para Parral en verdad se aplique por el bien de la ciudadanía.

Nota publicada originalmente en El Sol de Parral