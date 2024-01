Ante la caída de producción, precio del frijol podría triplicarse

Derivado de la sequía el precio del frijol podría triplicarse alcanzando los 60 pesos ya que durante el 2023 en Jiménez, López y Coronado se sembraron 300 hectáreas entre un total de 46 productores de los cuales únicamente cuatro de ellos reportaron ganancias, lo cual generó que el costo por kilogramo pasará de 20 a 40 pesos actualmente, según informó el jefe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a pesar de los apoyos otorgados debido a la escasez de lluvias se presentó una caída en la producción, por lo que anticipó que el costo de este producto considerado de primera necesidad seguirá en aumento.

Por lo anterior, el jefe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Roberto Baca Perea, comentó que el atraso y menores lluvias en la época de siembra de frijol del ciclo primavera-verano 2023, generaron una reducción importante en la superficie y por consecuencia una caída en la producción.

Mencionó que esta reducción no solo se vio en el distrito que comprende los municipios de Jiménez, López y Coronado, sino en todo el estado, debido a que la escasez de lluvias generó una sequía.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“En el distrito Jiménez se sembraron alrededor de 300 hectáreas y solo cuatro productores tendrán cosecha, uno de ellos tuvo buena producción ya que fue de la semilla que les otorgamos de pinto saltillo donde sacó dos toneladas por hectárea, pero los demás están sacando muy poco porque no hubo agua”, dijo.

Señaló que normalmente a nivel estado se siembran 80 mil hectáreas de frijol de temporal de riego y ahora se redujo a solo 8 mil hectáreas, lo cual muestra una disminución significativa para los productores.

Según datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, en comparación con el 2022, la cosecha de frijol en la entidad se redujo hasta un 89 por ciento, pasando de 69 mil 091 toneladas a tan solo 7 mil 599 toneladas en la pasada temporada.

Jiménez Disminuye 74% precio de chile árbol; más de 100 productores afectados

Ante este panorama, el jefe de la dependencia anticipó que incrementará el precio del frijol, el cual, al momento se está ofertando en promedio hasta 40 pesos por kilogramo; sin embargo, puede alcanzar hasta los 60 pesos.

“Esto no solamente pasa en el estado de Chihuahua, sino en Zacatecas y Durango que son entidades en donde se siembra frijol, también están en la misma situación, hay muy poca producción de este cultivo”, refirió.

Baca Perea informó que durante el año pasado se dieron apoyos a 46 productores para que sembraran en 300 hectáreas; no obstante, sólo cuatro productores reportaron ganancias, uno de ellos obtuvo 900 kilogramos solo para autoconsumo, otro obtuvo 200 kilos y otro más, dos toneladas.

Foto: Eduardo Villalobos | El Sol de Parral

“Como no hay agua, no alcanzaron a dar riego de auxilio, y el que sí sacó dos toneladas le dio dos riegos por eso ese frijol es de buena calidad, este año no hubo nada de temporal porque no hubo precipitaciones, en Jiménez llovieron 40 milímetros de los 350 que llovían en promedio”, reitero.

El entrevistado argumentó que los productores indicaron que el kilogramo no se ofertará a un costo menor de 40 pesos, debido a las condiciones climatológicas que se presentaron y que derivaron en una reducción en la producción.

“Nosotros el kilogramo se los dimos para siembra a un costo de 15 pesos, y al consumidor rondaba los 20 pesos, pero ahorita ya está alcanzando los 40, por lo que esperamos que debido a la demanda siga incrementando”, finalizó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

De acuerdo con información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) los precios muestran comportamientos diferenciados. En julio de 2023, el precio medio rural de frijol pinto fue de 12.63 pesos por kilogramo, similar al pagado el mes precedente y 33.1 por ciento inferior al pagado en el mismo mes de 2022.

El referente de frijol al mayoreo fue de 25.29 pesos por kilogramo, 1.2 por ciento menor al registrado en el mes previo y 11.9 por ciento mayor respecto de julio de 2022. En tanto, el precio pagado por el consumidor quedó en 41.3 pesos por kilogramo, 3.6 por ciento más que el observado el pasado junio y 19.4 por ciento superior en comparativo anual.

En frijol negro, el precio medio rural fue de 17.02 pesos por kilogramo, 19.9 por ciento más comparado con el mes anterior y 21.9 por ciento superior respecto de similar mes de 2022. El precio al mayoreo fue de $26.63 pesos por kilogramo, 1.6 por ciento por debajo del pagado en junio y 9.3 por ciento mayor en comparativo anual. El precio pagado por el consumidor fue de 40.16 pesos por kilogramo, 0.5 por ciento más que al pagado un mes antes y 11.9 por ciento superior comparado con similar mes del año pasado.

Nota: El Sol de Parral