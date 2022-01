Aplazan audiencia vs feminicida de Dulce y Yadira por falta de pruebas Covid

Luego de que el pasado domingo se tuviera prevista la primera audiencia de formulación de imputación contra Juan Manuel C; como presunto responsable del feminicidio de Dulce María, esta misma fue pospuesta debido a la falta de pruebas contra el Covid-19 en el área médica del Centro de Reinserción Social (Cereso) número cuatro de Hidalgo del Parral.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Lo anterior fue confirmado por la propia vocera de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia, Yesica Rentería, quien dio a conocer que la audiencia se canceló por ese motivo, sin que hasta el momento se tenga fecha de cuándo pudiera llevarse a cabo.

Fue la propia juez quien solicitó se realizara la prueba al presunto responsable tras presentar algunos síntomas de Covid-19; sin embargo, el área médica del Cereso no cuenta con las mismas, por lo que no será hasta que se descarte el contagio de Juan Manuel C., cuando se pueda avanzar en el proceso y realizar la primera audiencia.

Parral

Juan Manuel C; fue detenido en la carretera Parral- Jiménez como el presunto responsable del feminicidio de Dulce María al caer en varias contradicciones con el fin de evadir su presunta responsabilidad en el evento delictivo al momento de las primeras indagatorias.

La joven mujer fue localizada sin vida la mañana del pasado 06 de enero sobre la calle Río Conchos de la colonia San Antonio de las Huertas, en el asiento trasero del mismo automóvil, línea Golf, en el que reportaron su desaparición.

Declaraciones de la madre de Dulce María a esta casa editora al exterior de la funeraria del Pueblito de Allende, donde era velada, confirmaban la participación de la pareja sentimental como el presunto responsable, pero además destacó que el ahora detenido pudo haber tenido cómplices en el feminicidio.

Tras darse a conocer la detención de Juan Manuel C; quien es exmilitar, el pasado domingo al exterior del Cereso en Parral, a la familia de Dulce María se le unieron allegados de Yadira Rocío Gutiérrez de 35 años, quien fue ultimada a balazos en el año 2019, cuando se encontraba al interior de su vivienda ubicada en la colonia El Quijote, señalando en ambos casos al hombre como el presunto responsable al haber sostenido una relación sentimental con las jóvenes.

Indicaron que, en ese entonces, el hombre se encontraba supuestamente en el baño, cuando escuchó los balazos y al salir encontró a la mujer sin vida en la sala; sin embargo, dio aviso a los familiares después de 20 minutos.

Parral

“Nunca avanzó la investigación sobre el feminicidio de Yadira, en ese tiempo él era militar y siguió con su vida como si nada hubiera pasado, hasta hoy que lamentablemente cobró la vida de otra mujer”, señaló.

El grupo Atenea, quien se unió al apoyo de las familias, señalaron que han estado recibiendo diversas amenazas por personas desconocidas, en donde les notifican que no continúen exigiendo justicia en el caso de estos feminicidios.

La propia Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia a través de un comunicado informó el mismo domingo de la manifestación por parte de las familias de las víctimas que el masculino de 31 años de edad fue puesto a disposición de la autoridad que lo requería.

Por tanto, en las próximas horas al momento de su aprehensión se llevaría a cabo la primera audiencia para que el Ministerio Público le formulará imputación como presunto responsable del delito de feminicidio agravado, sin embargo, la presentación ante un juez se suspendió por la falta de pruebas Covid-19 en el Cereso.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).