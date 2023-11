Aspira Jorge Rivas a la diputación local del distrito 21 en Parral por Morena

Como parte del proceso interno de selección de candidaturas de Morena, Jorge Rivas se registró este miércoles como aspirante a la diputación local por el distrito 21 con cabecera en Parral. Manifestó que el registro es solo un paso en el camino que han recorrido, además de asegurar que la 4T llegará a toda la región sur del estado de Chihuahua.

En cumplimiento de los requisitos que solicitó dicho partido, Rivas presentó este día dicho trámite en tiempo y forma ante la Comisión Nacional de elección de Movimiento de Regeneración Nacional, proceso que concluye este día.

"Este registro es solo un paso en este camino que hemos recorrido, la 4T llegará a toda la región sur del estado de Chihuahua siempre teniendo presente los principios básicos del partido, no mentir no robar y no traicionar porque primero son los pobres y el pueblo", manifestó Rivas ante su registro.

Dijo que la transformación y el bienestar llegará tanto para Parral como a los municipios de la región sur ya que se cuenta con perfiles fuertes y con valores, pero, sobre todo comprometidos con la 4T.

El ahora aspirante a la Diputación por Morena, agradeció a las y los aspirantes a diferentes cargos que se registraron, por el partido, y les pidió continuar unidos.

"Mis respetos para las y los compañeros que se registraron como aspirantes a los diferentes cargos como alcaldías, sindicatura, regidurías y diputaciones locales, unidos venceremos y lograremos juntos el bienestar para el pueblo de Chihuahua y el país", destacó.

Indicó que representa un privilegio y un placer pertenecer a la Cuarta Transformación, además de avanzar en los proyectos para el 2024, en conjunto con las y los ciudadanos.

Es de recordar que el proceso de registro de aspirantes a los ayuntamientos y diputaciones locales por Morena inició el pasado lunes 20 de noviembre y concluye este miércoles, por lo que quienes realicen el procedimiento serán parte del proceso interno.

