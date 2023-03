Atacará FGE narcomenudeo desde puntos rojos en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur comenzará a implementar estrategias para combatir el narcomenudeo en Parral; el Fiscal, Juan Carlos Portillo Coronado, manifestó que cuentan con un mapeo de la ciudad, en donde tienen ubicados los puntos rojos en relación a este delito, por lo cual, los Ministerios Públicos estarán solicitando órdenes de cateo ante un Juez para atender estos casos y complementar las carpetas de investigación.

El Fiscal de Distrito Zona Sur, Juan Carlos Portillo, comentó que el delito de narcomenudeo se encuentra dentro de los principales objetivos para erradicar en Parral.

Indica que cuentan con un mapeo de la ciudad, en donde tienen ubicados los puntos rojos en relación a este delito, por lo cual, se estarán coordinando acciones con el Ministerio Público para avanzar en las carpetas de investigación.

Foto: Lorenzo Gutiérrez | El Sol de Parral

“Contamos con algunas carpetas, por lo cual debemos reforzar las estrategias para obtener resultados positivos”, puntualizó.

A su vez, destacó que trabajarán en las carpetas de investigación para obtener los elementos suficientes y presentarlos ante el juez y que, de esta forma, se otorgue una orden de cateo en las viviendas.

“El trabajo debe estar completo, los agentes tienen presentar una investigación bien sustentada y que brinde los elementos suficientes para que se determine si en el domicilio se pueden encontrar indicios o pruebas del delito de narcomenudeo”, dijo.

Cabe señalar que Parral ocupa el primer lugar dentro de los municipios de la zona sur, con más carpetas por el delito de narcomenudeo. Del 2022 a la fecha, cuenta con más de 171 casos, mientras que el segundo lugar está entre Guachochi y Jiménez, al contar con cinco casos respectivamente.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Las principales detenciones por el delito de narcomenudeo que se han llevado a cabo en Parral por parte de los elementos adscritos a la Fiscalía General del Estado Zona Sur, han sido a individuos con posesión de drogas, como cocaína, cristal y mariguana.

El fiscal, Portillo Coronado, mencionó que Parral no cuenta con el registro de casos por fentanilo; “Hasta el momento, no tenemos registro de esa droga en la ciudad, ya que en las detenciones se ha localizado otras drogas, además de que en los nosocomios, no se han reportado casos de intoxicación por fentanilo”.

Publicado originalmente en El Sol de Parral