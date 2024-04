Autoridades nunca comprenderán nuestra lucha: madre buscadora

“La lucha incansable de las madres buscadores es algo que las autoridades nunca comprenderán, ya que que para ellos nuestros desaparecidos sólo son un número más de expedientes”, así lo expresó Juana Bosques Álvarez, integrante del Colectivo 10 de Octubre, quien lleva casi 13 años tras la pista de su hijo, Juan Antonio Flores Bosques, quien desapareció un día antes de su cumpleaños en la colonia Emiliano Zapata, en Parral. Se cree que su último rastro fue en la carretera a Guadalupe y Calvo.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

La exigencia a las autoridades para la búsqueda de personas en calidad de desaparecidas en el estado de Chihuahua representa la demanda de 4 mil 472 personas, dentro de las cuales se encuentra el caso de la señora Juana Bosques Álvarez, quien lleva alrededor de 13 años tras el rastro de su hijo Juan Antonio Flores Bosques.

Narró que su desaparición ocurrió el 9 de octubre del año 2011, justo un día antes de que cumpliera años. “Recuerdo como si hubiera sido ayer, aquel día que hablé por última vez con mi hijo, nunca imaginé que no volvería a escuchar su voz”.

Explicó que la información de la última ubicación de Juan Antonio fue en la colonia Emiliano Zapata, cuando se encontraba al frente de la deportiva Emiliano Zapata, en compañía de otro joven.

Fue en ese momento cuando arribó un vehículo color blanco, con cuatro o cinco jóvenes a bordo. “Me comentaron que cuando mi hijo vio que había llegado el carro, únicamente dijo: ya vinieron por mi”.

Después, el joven de 20 años ingresó al domicilio de la casa de su suegra y salió con una mochila tipo escuela, siendo en esta ocasión la última vez que fue visto. “A partir de ese momento he vivido un martirio, un calvario”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Comentó que recorrió las calles de la Zapata por día y noche para preguntarle a los vecinos del sector sobre el rastro de Juan, sin embargo, nadie quiso brindarle información.

De igual forma, la madre buscadora comentó que cree que su hijo pudiera encontrarse para el lado de Guadalupe y Calvo, en donde el joven le indicó que acudiría a trabajar. “Duré meses esperando que regresara, algunos me decían que lo veían, pero a mí me parecía extraño, debido a que no se comunicaba conmigo”.

Nota: El Sol de Parral