Buscan que Secretaría de Hacienda dé solución a problema en San Francisco del Oro

Buscarán que la Secretaría de Hacienda brinde solución a la problemática que enfrenta el Municipio de San Francisco del Oro, en el cual 60 trabajadores fueron despedidos sin su debida indemnización. Arturo Huerta, presidente Municipal, dijo que este fin de semana acudió a solicitar el apoyo al Gobierno del Estado, y que la cita para la negociación será este miércoles a las 2:00 de la tarde, donde además, estará el cuerpo de regidores.

El alcalde de San Francisco del Oro, Arturo Huerta Luévano, manifestó su posicionamiento respecto a las manifestaciones que se han estado realizando en el municipio minero, en donde se han dejado de ofrecer los servicios de la oficina presidencial debido a que los extrabajadores exigen ser remunerados conforme a la ley.

Según expresó, el viernes acudió a la ciudad de Chihuahua para solicitar la intervención del Gobierno del Estado para que se le pueda dar una solución a esta problemática, dado que el municipio ha agotado sus fuentes y no hay forma de liquidar a los despedidos.

"Quedaron en ayudarnos para resolver esto económicamente (...) me citaron con todo el cuerpo de regidores y Síndico a la oficina de la Secretaría de Hacienda para hacernos un planteamiento", dijo el munícipe.

Arturo Huerta Luévano, alcalde de San Francisco del Oro. Foto: Archivo | El Sol de Parral

Agregó también que no es la primera vez que se solicita el apoyo al estado y que, en esta segunda ocasión, también se les brindarán las herramientas para darle solución al caso.

El funcionario dijo que él ha estado al pendiente de la manifestación y que le gusta atender de manera personal a las peticiones que realizan, siendo así que este lunes acudió a la Presidencia Municipal y atendió a los manifestantes, donde les compartió los resultados de la negociación.

Así pues, indicó que no limitará que se desarrolle la manifestación, y que será hasta que las personas consideren propio retirarse del lugar y dejar que se labore de manera correcta.

No obstante, señaló que estas acciones perjudican no solo a la Presidencia Municipal, sino también a quienes requieran de documentación, explicando que recientemente una persona solicitó un documento de identidad, pero que no se pudo otorgar por medidas de manifestación.