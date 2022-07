Casa de resguardo para mujeres violentadas estará lista a fines de agosto

Para finales de agosto o principios de septiembre Parral contará con una casa de resguardo para mujeres violentadas, un refugio para mujeres y niños que padecen de violencia familiar y se encuentra en riesgo su integridad física, para su ingreso es necesaria su valoración e interponer la denuncia para ser candidatas a esta protección, su ubicación no se podrá dar a conocer para protección de las afectadas, se brindará hospedaje, atención psicológica, médica, acompañamiento en el proceso legal y educación a los niños.

Chihuahua Ofrece municipio pláticas y talleres para prevenir y reducir adicciones y violencia

Guadalupe Zavala López, de Instancia Municipal de la Mujer, indicó que el pasado jueves 21 en la ciudad de Chihuahua personal de la Instancia de la Mujer ya llevó a cabo capacitaciones para poder atender a las mujeres afectadas por la violencia familiar, esto con la finalidad de que estuvieran preparados cuando entre en funcionamiento la casa de resguardo, donde señaló que se abrirá para los últimos días de agosto ó principios de septiembre.

Indicó la titular de Instancia de la Mujer que este refugio tiene capacidad para atender por lo pronto cuatro núcleos familiares, es decir cuatro víctimas de la violencia junto con sus hijos, donde encontrarán en la casa de resguardo primeramente seguridad de sus agresores, una estancia donde se les dará cobijo, alimentación, atención psicológica, médica, además de acompañamiento en el proceso legal y educación a los niños.

Refirió que el personal hará una valoración de los casos para determinar si amerita ser internada la víctima en el refugio, además debe haber una demanda previa, esto es primordial para darle un marco legal su estancia en este resguardo, dijo que el domicilio de esta casa de seguridad se debe de manejar con discreción, no se puede dar a conocer el domicilio para la seguridad de las mujeres.

Juárez Reportan asesinato de otra mujer en Ciudad Juárez; suman 4 en menos de 24 horas

Informó que las mujeres que son llevadas al resguardo no tienen conocimiento de su ubicación, se les cubren los ojos al ser llevadas para que no puedan proporcionar datos del domicilio, indicó que esta es una de las acciones más relevantes en el tema de seguridad para las mujeres parralenses y de la región, ya que no solo va a atender casos del municipio sino también se van a canalizar a las mujeres violentadas de esta región sur del estado de las identidades cercanas.

Refirió que este refugio también va a dar albergue a los hijos de las mujeres víctimas, para dar la protección debida a los menores de edad, además atención psicológica, de salud y educativa a los infantes, a las mujeres se les brindará acompañamiento en sus casos y asesoría jurídica para las denuncias, dijo que se encuentran en el proceso de adquisición de los muebles y mobiliario por parte de la empresa minera Titán.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!