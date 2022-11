Chihuahua necesita más ingenieros: Maru Campos en la UTP

Con una inversión de 27 millones de pesos en obra civil y equipamiento especializado, la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos, inauguró tres importantes obras y significativas para la Universidad Tecnológica de Parral.

Por lo anterior, la titular del Ejecutivo, expresó que Chihuahua necesita que todo el talento tecnológico desarrolle su potencial con el que ya cuenta; sin embargo, es necesario para que la entidad esté a la altura de un mundo globalizado y altamente tecnificado, para cada vez que un inversionista, de cualquier parte del mundo, esté viendo una entidad por su ubicación, por su talento y por las condiciones que brindan sus gobiernos como un territorio digno.

Recibe las noticias más importantes directo a tu WhatsApp

“Parral siempre han sido tierras de superación, de desarrollo, los chihuahuenses siempre hemos sabido poner a nuestro favor la adversidad y sacar de ello la prosperidad, ahora el mundo demanda la producción de alta tecnología, ahora los mercados globales requieren no simplemente la mano de obra, que es la manufactura, si no que necesitan la inteligencia y el ingenio, desarrollando productos de alta calidad En Chihuahua ya demostramos que estamos a nivel de los requerimientos de la economía global, ya demostrado que aquí nuestros jóvenes no se conforman con lo que están viendo, que necesitan y piden desarrollar su potencial y que verdaderamente es lo más importante”, señaló.

Campos Galván declaró que son necesarios más ingenieros chihuahuenses, más técnicos superiores, especialistas en las vocaciones económicas del Estado específicamente en esta región como son la gestión de minas, la industria y la gestión de negocios.

“Parral ya es un destino atractivo para las inversiones, pero los invito a que imaginemos juntos lo que esta ciudad, y toda la región, llegar a ser, si logramos que todo el talento que hay aquí sea cultivado y sea desarrollado, los invito a que imaginemos en que se puede convertir este municipio, con más inversión industrial, con más empleo en las minas y con nuevas empresas; Parral y toda la región sur, son una joya histórica para el estado y merece seguir creciendo para orgullo de todos los chihuahuenses, por eso, el día de hoy, con una inversión superior a los 27 millones de pesos, que combina los esfuerzos del Gobierno Federal de Gobierno del Estado, de Fechac, así como también de la propia institución”, finalizó.

Parral Gestiona alcalde de Balleza apoyos a instituciones educativas

Por su parte, la Rectora de la Universidad Tecnológica de Parral, Betty Chávez, informó que en este año de trabajo se ha comprometido en "Generar ambientes académicos, vinculados con el sector productivo a la formación de los estudiantes, se ha de acompañar del acceso y el constante contacto con las empresas, su apertura les otorga un gran valor a la formación profesional de nuestros jóvenes al sector empresarial, nuestros programas de estudio y proyectos de nuestra universidad benefician a la zona sur del Estado y norte de Durango”, detalló.

La rectora agradeció a los alcaldes presentes, por el compromiso de trasladar a los jóvenes estudiantes desde sus municipios a la universidad, y contribuir para que esta no sea la limitante de continuar con los estudios universitarios.

Detalló que, vivir la universidad en su dimensión académica y social, es esencial para el desarrollo de valores éticos y sociales, por lo que el compromiso es formar ciudadanos de bien, y el trabajo en equipo entre gobierno, empresarios y la universidad, para contribuir a esa formación en el ámbito académico.

Mencionó que resulta importante que en el mes de julio, firmaron el convenio de colaboración con la Universidad de Cambridge, por lo que se convirtieron en la primera Universidad Tecnológica del país, en firmar un acuerdo de este tipo, por lo que con esta acción se contribuye a la visión de la Gobernadora, de qué los jóvenes estén mejor preparados, que sean competitivos y el dominio del idioma inglés siente las bases para ese desarrollo profesional.

Guachochi Municipio de Guachochi firma convenio con Tec de Monterrey

“Este edificio en el que nos encontramos y que será inaugurado, se constituirá como un espacio de vinculación con la academia y el sector industrial, cuenta con un laboratorio de minas, pailería, mantenimiento, computación, de idiomas con una inversión de más de 19 millones de pesos en obra civil y 6.5 millones en equipamiento especializado para la práctica de las carreras cumpliendo con el modelo educativo de las universidades tecnológicas 70% práctica y 30% teoría”.

Refirió que en estas instalaciones, no se contaban con áreas deportivas y por primera vez, se construyeron dos canchas una de fútbol rápido y otra de usos múltiples, con una inversión de más de 2.5 millones de pesos, lo cual fomenta la educación integral de los jóvenes.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Aprovecho este espacio para agradecer a Fechac por la donación de una canasta, misma que faltaba para que la cancha estuviera completa y la tercera obra a inaugurar es una obra muy sentida y requerida para la comunidad universitaria, la cual consiste en la primera y la segunda etapa de vialidad que da acceso al campus universitario, esta obra tuvo una inversión de más de 3.5 millones de pesos, fue el sueño de toda la comunidad universitaria por más de 10 años y hoy es una realidad para beneficio de todos ustedes mis queridos alumnos y queridos compañeros de trabajo, los resultados que hoy celebramos, contribuyen directamente a los objetivos trazados en el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Sectorial de Educación del gobierno”, finalizó.

Al evento inaugural asistieron la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galvan; Secretario de Educación, Javier González Moken; Rectora de la Universidad Tecnológica de Parral, Betty Chávez; comandante de la 42 zona militar, Alfredo Salgado Vargas; diputados, alcaldes, empresarios, funcionarios, directores académicos, estudiantes de nuestra universidad.

Nota publicada en: El Sol de Parral